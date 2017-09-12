Новосибирские научные проекты претендуют на гранты в рамках госпрограммы НТИ

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НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Четыре научных проекта в Новосибирской области претендуют на гранты в рамках госпрограммы "Национальная технологическая инициатива" (НТИ). Три из них - в сфере здравоохранения, сообщил во вторник журналистам губернатор Владимир Городецкий.
"Мы в 2016 году уже вошли со своими проектами [в программу]. Пять наших проектов были поддержаны, и мы получили 75 млн рублей поддержки. Конкретные проекты по конкретным направлениям. В 2017 году мы уже заявили, и у нас есть уверенность, что четыре наших проекта получат поддержку, и мы получим около 65 млн рублей на развитие", - сказал губернатор.
Он добавил, что проекты находятся на разных этапах реализации: от разработки прототипа до промышленного применения.
Один из проектов в сфере медицины (направление НТИ "Хелснет" - прим. ТАСС) направлен на раннее выявление онкологических заболеваний, два других предполагают разработку средства для наружной терапии ран и ожогов кожи и портативного устройства для контроля свертываемости крови. На их поддержку необходимы гранты в размере от 10 до 20 млн рублей.
Четвертый проект относится к направлению "Технет" и предполагает создание программно-аппаратного комплекса для сбора данных и постановки сменных заданий промышленному оборудованию строительных заводов. Он должен снизить издержки предприятия за счет оптимизации использования оборудования.
Национальная технологическая инициатива - госпрограмма мер по поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики.
Президиум совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию подготовил и одобрил семь дорожных карт по направлениям: "Автонет", "Аэронет", "Маринет", "Нейронет", "Энерджинет", "Хелснет", "Технет". Всего с августа 2016 года рассмотрено 455 системных и лидерских проектов НТИ, из них 216 оказана поддержка, 151 находятся на этапе сопровождения или анализа результатов, 88 проходят экспертизу.