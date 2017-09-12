Академик Хохлов призвал голосовать за Сергеева на выборах президента РАН

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Проректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, академик РАН Алексей Хохлов призвал тех членов РАН, которые ранее собирались голосовать за его кандидатуру, отдать свои голоса за директора Института прикладной физики РАН, кандидата в президенты РАН Александра Сергеева.

Правительство РФ в конце августа согласовал пять из семи кандидатур на пост президента РАН, исключив академиков Алексея Хохлова и Валерия Черешнева из предвыборной гонки. В список вошли Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев.

"Мы решили объединить свои усилия в кампании по выборам президента РАН и в последующий период", - сказал Хохлов. Он отметил, что совместные действия будут основываться на опубликованных предвыборных программах, по тем вопросам, где позиции академиков не совпадают, они планируют искать компромиссы.

Выборы президента РАН должны были пройти в марте этого года, однако общее собрание РАН 20 марта проголосовало за их перенос на осень 2017 года после того, как все три кандидата сняли свои кандидатуры. Новые выборы президента РАН запланированы на 26 сентября 2017 года.