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Минобрнауки: РАН необходимо занять более активную позицию по отношению к государству

Наука
12 сентября, 14:47 UTC+3 НОВГОРОД 12, сентября. /ТАСС

Замминистра образования и науки России Григорий Трубников отметил, что академия должна стать "штабом исследований"

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки считает, что Российской академии наук (РАН) необходимо занять более активную позицию по отношению к государству. Об этом во вторник заявил журналистам заместитель министра образования и науки России Григорий Трубников.

"Академии нужно консолидироваться, академия должна занимать более активную позицию по отношению к государству, предлагая себя в разных аспектах от экспертизы научных работ до экспертизы учебников в высшей школе... Академия должна стать штабом исследований. Я считаю, что она готова к этому", - сказал Трубников.

Экспертная деятельность

Отчасти, по мнению Трубникова, этот вопрос решит соглашение между Минобрнауки и РАН, которое планируется заключить в ближайшее время.

"Мы в самое ближайшее время подпишем соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Минобрнауки и Академией наук... Мы хотим более активного вовлечения Академии наук в экспертизу, в том числе учебников для высшей школы, в экспертизу законодательства, активное участие в формировании, формулировке новых программ, федеральных целевых, научных, программ подготовки кадров", - сказал замминистра.

Новое руководство

Он подчеркнул, что очень надеется, что 26 сентября академия выберет нового президента.

"Я уверен, что новый президент, кто бы им ни стал, будет абсолютно достойный человек. Академия других не может выбрать. Будет новая команда. Я уверен, что будут определенные преобразования в структуре самой академии, то есть президиум, отделения, для того, чтобы академия стала более динамично отзывающейся на вызовы", - сказал Трубников.

По его словам, также необходимо, чтобы члены РАН сплотились и приняли участие во втором туре голосования за нового главу.

"Самый главный призыв к академии - после второго тура не разойтись.  Абсолютно прагматично, рационально подойти к ситуации. Во втором туре все должны остаться, я имею в виду все, кто голосуют", - сказал Трубников.

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