Минобрнауки: изменения в порядке лишения ученой степени сделают процедуру прозрачнее

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сентября. /ТАСС/. Подготовленные Минобрнауки изменения в порядок лишения ученой степени сделают эту процедуру прозрачнее. Об этом журналистам на полях форума "Наука будущего - наука молодых" сообщил заместитель министра образования и науки России Григорий Трубников.
"Если это сомнение или заявление по поводу научной значимости, ценности работы, то его [заявление о лишении ученой степени] должен давать специалист в этой области... Я считаю, что это сильно разгрузит от бумажной работы и министерство, и различные органы правительства, улучшит и сделает более прозрачной процедуру подачи этой претензии", - сказал Трубников.
По словам замминистра, предложенные Минобрнауки изменения приведут к тому, что заявления на лишение степеней будут лучше аргументированы, поскольку заявителем смогут выступать лишь специалисты в той области, в которой была выполнена работа.
"Я считаю неправильным, если специалист в области политических наук будет оценивать работу в области физики элементарных частиц, оценивать ее научную значимость", - добавил Трубников.
Соответствующий проект постановления Минобрнауки был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов в конце августа. В настоящее время он проходит общественные слушания.