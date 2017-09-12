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Минобрнауки: изменения в порядке лишения ученой степени сделают процедуру прозрачнее

Наука
12 сентября, 15:21 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 12, сентября. /ТАСС

Предложенные изменения коснуться заявителей, так как ими смогут выступать лишь специалисты в той области, в которой была выполнена работа

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Заместитель министра образования и науки РФ Григорий Трубников

Заместитель министра образования и науки РФ Григорий Трубников

© Владимир Гердо/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сентября. /ТАСС/. Подготовленные Минобрнауки изменения в порядок лишения ученой степени сделают эту процедуру прозрачнее. Об этом журналистам на полях форума "Наука будущего - наука молодых" сообщил заместитель министра образования и науки России Григорий Трубников.

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"Если это сомнение или заявление по поводу научной значимости, ценности работы, то его [заявление о лишении ученой степени] должен давать специалист в этой области... Я считаю, что это сильно разгрузит от бумажной работы и министерство, и различные органы правительства, улучшит и сделает более прозрачной процедуру подачи этой претензии", - сказал Трубников.

По словам замминистра, предложенные Минобрнауки изменения приведут к тому, что заявления на лишение степеней будут лучше аргументированы, поскольку заявителем смогут выступать лишь специалисты в той области, в которой была выполнена работа.

"Я считаю неправильным, если специалист в области политических наук будет оценивать работу в области физики элементарных частиц, оценивать ее научную значимость", - добавил Трубников.

Соответствующий проект постановления Минобрнауки был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов в конце августа. В настоящее время он проходит общественные слушания.

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