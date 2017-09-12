Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сибирские ученые повысили совместимость полимерных имплантов с организмом человека

Наука
12 сентября, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Биосовместимые полимерные материалы используются для восстановления тканей и органов человека

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали технологию, позволяющую полимерным имплантам лучше приживаться в организме человека благодаря обработке плазмой, сообщила во вторник пресс-служба ТПУ. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Materials & Design.

Полимеры, которые используют, чтобы сделать имплант, не взаимодействуют с жидкостями, а, значит, для использования в организме непригодны. Чтобы изменить это свойство, ученые поместили материал импланта в генератор плазмы. Такая обработка образовала на поверхности материала химически активный слой, который позволяет комбинировать до сих пор несовместимые соединения, например, жидкость и полимер.

"Наши эксперименты показали, что обработанный атмосферной плазмой имплантат увеличивает свою биосовместимость", - сказал руководитель научной группы физиков ТПУ Сергей Твердохлебов.

Биосовместимые полимерные материалы используют для восстановления пораженных тканей и органов человека. Полимеры служат "строительными лесами", каркасом, на котором клетки образуют нужные структуры, например, органы или кровеносные сосуды.

Имплант прошел испытания на приживаемость в организме. Эксперименты с живыми клетками показали, что модифицированная биоактивная поверхность не вызывает атаки клеток иммунной системы, а значит, такой гибридный материал не будет отторгнут. Модифицированный материал можно использовать для создания органов, при лечении ожогов, язв и других повреждений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Хиллари Клинтон
"Что произошло": главные отрывки из новой книги Хиллари Клинтон
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
Новые фрагменты палеолитических рисунков
4
Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисунки
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
9
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрее
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведеву на выставке "Импортозамещение" подарили российский телефон
2
Что будет происходить с пенсиями в ближайшие три года
3
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
4
В посольстве РФ в ФРГ ждут извинений от журнала Focus за оскорбление Путина
5
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
6
Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 начнется 14 сентября
7
ФСВТС: Турция как заказчик имеет приоритетное право комментировать контракт на С-400
Темы дня
Новости партнеров
Реклама