Сибирские ученые повысили совместимость полимерных имплантов с организмом человека

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали технологию, позволяющую полимерным имплантам лучше приживаться в организме человека благодаря обработке плазмой, сообщила во вторник пресс-служба ТПУ. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Materials & Design.

Полимеры, которые используют, чтобы сделать имплант, не взаимодействуют с жидкостями, а, значит, для использования в организме непригодны. Чтобы изменить это свойство, ученые поместили материал импланта в генератор плазмы. Такая обработка образовала на поверхности материала химически активный слой, который позволяет комбинировать до сих пор несовместимые соединения, например, жидкость и полимер.

"Наши эксперименты показали, что обработанный атмосферной плазмой имплантат увеличивает свою биосовместимость", - сказал руководитель научной группы физиков ТПУ Сергей Твердохлебов.

Биосовместимые полимерные материалы используют для восстановления пораженных тканей и органов человека. Полимеры служат "строительными лесами", каркасом, на котором клетки образуют нужные структуры, например, органы или кровеносные сосуды.

Имплант прошел испытания на приживаемость в организме. Эксперименты с живыми клетками показали, что модифицированная биоактивная поверхность не вызывает атаки клеток иммунной системы, а значит, такой гибридный материал не будет отторгнут. Модифицированный материал можно использовать для создания органов, при лечении ожогов, язв и других повреждений.