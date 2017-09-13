Уральские ученые разработали мобильную волновую электростанцию для Арктики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Ученые кафедры атомных станций и возобновляемых источников энергии Уральского федерального университета (УрФУ) разработали мобильную электростанцию, которая преобразует механическую энергию морских волн в электрическую. Как сообщили в среду в пресс-службе вуза, в перспективе этот проект может быть реализован в арктических регионах.

"Ученые университета Сергей Щеклеин и Александр Попов разработали мобильную волновую электростанцию. Использование энергии морских и океанских волн - одно из перспективных для исследователей направлений возобновляемой энергетики, особенно важное для интенсивного освоения регионов Арктики", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в реализации таких проектов заинтересованы удаленные территории, лишенные централизованных электрических сетей. "Разработанная электростанция использует качание платформы и прямое превращение механической энергии в электрическую. Волновая энергетика заменяет сжигание органического топлива и уменьшает объемы завоза разных видов топлива", - уточнили в вузе.

По словам разработчиков, устройство использует энергию мелких по амплитуде волн, умеет приспосабливаться к текущей волновой обстановке и ориентироваться по направлению движения волн. "Ученые уже запатентовали волновую электростанцию. Разработка подходит для широко распространенных по миру станций поплавкового типа, использующих только амплитуду волны", - добавили в университете.

Ранее ректор УрФУ Виктор Кокшаров сообщил ТАСС, что в 2017 году на финансирование научных исследований в университете будет направлено более 2 млрд руб. Эта сумма стала рекордной за все время существования учебного заведения.