Минобрнауки планирует в сентябре опубликовать проект госпрограммы по науке и технологиям

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство образования и науки России собирается в сентябре опубликовать для общественных обсуждений проект новой госпрограммы научно-технологического развития. Об этом в среду на форуме "Наука будущего - наука молодых" заявил заместитель министра образования и науки Григорий Трубников.

"Сейчас министерство занимается разработкой и формированием новой государственной программы научно-технологического развития Российской Федерации, в которой, по идеи, все программы, касающиеся исследований и разработок, не только координируемые министерством образования и науки, но и другими министерствами, должны правильным образом объединиться... Надеюсь, что на следующей неделе мы выложим первый проект этой большой госпрограммы на общественные обсуждения", - сказал Трубников.

Три задачи госпрограммы

Новая госпрограмма, по словам Трубникова, будет призвана решить три масштабные задачи. Первая - это структурные изменения в экономике за счет обновления научно-технологического уклада.

"Это развитие новых технологий, которые позволят науку в стране сделать более эффективной и более полезной для государства и независимой в какой-то степени", - сказал Трубников.

Вторая - это эффективная организация деятельности в сфере науки и технологий, к которым относятся и интеллектуальная собственность, и инфраструктура научных исследований. Третья задача - это развитие кадрового и интеллектуального потенциала нации.

"Мы хотим, чтобы третья линия была сквозной траекторией от школы до, скажем, 40-45-летнего возраста. Чтобы на всех этапах этого большого карьерного пути ученого государство предлагало инструменты на каждом этапе. Чтобы не было, как сейчас мы имеем пробелы с точки зрения грантов, программ. Например, мы сейчас в районе от 35 до 45 лет мало инструментов предлагаем", - подчеркнул Трубников.

Состав программы

По словам Трубникова, в программу обязательно войдут проекты по созданию мегасайенс-проектов и мегасайенс-лабораторий. Она также будет включать поддержку РНФ и РФФИ, для которых Минобрнауки будет просить дополнительные средства.

"Погружаем РНФ и РФФИ, тоже будем просить на них дополнительные средства. Хотя бы раза в два увеличить и ту, и другую программу", - сказал Трубников.

Министерство планирует попросить увеличения финансирования федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно- технологического комплекса России на 2014-2020 годы".

"Мы будем аргументировано просить у государства сильно увеличить финансирование программы исследования и разработок, то что называется ФЦП НИР, потому что нам кажется, что она работает очень эффективно. Мы это видим не только по результату, но и по конкурсу", - добавил Трубников.

Кроме того, в госпрограмму, по замыслу Минобрнауки, войдут комплексные научно-технические программы, которые позволят создать связь между фундаментальной наукой и заказчиком, которым может быть как бизнес, так и государство.

По словам Трубникова, новая госпрограмма будет содержать инструменты эффективного финансирования науки с учетом успешных международных практик.