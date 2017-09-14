Минобрнауки может запретить ряду специалистов становиться членами диссоветов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки предлагает запретить становиться членами диссоветов научным руководителям или консультантам тех ученых, которых ранее лишили ученых степеней. Об этом говорится в проекте разработанного министерством приказа, опубликованном в четверг на едином портале проектов правовых актов regulation.gov.ru.

"Согласно новой редакции положения [о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук], членом диссертационного совета не может быть специалист, являвшийся научным руководителем (консультантом) лица, в отношении которого Минобрнауки России в течение пяти лет, предшествующих представлению ходатайства о выдаче разрешения на создание диссертационного совета или об изменении состава диссертационного совета, принято решение о лишении ученой степени", - говорится в пояснительной записке.

Проект документа в настоящее время проходит общественные слушания, которые продлятся до 29 сентября.