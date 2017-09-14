Эксперт: магнитная буря после вспышки на Солнце прошла без последствий для жителей Земли

ТАСС, 14 сентября. Магнитная буря, вызванная мощной вспышкой на Солнце 10 сентября, прошла мимо Земли и не привела к серьезным последствиям. Об этом и о том, какие бывают вспышки на Солнце и магнитные бури, и чем они опасны, рассказали опрошенные ТАСС эксперты.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН сообщила 11 сентября, что вечером 10 сентября на Солнце произошла мощная вспышка, а в ночь на 13 сентября на Земле ждали магнитную бурю.

Как рассказал ТАСС директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Сергей Язев, возникшая в сентябре в результате мощной вспышки буря оказалась гораздо слабее, чем ожидалось, из-за того, что вспышка произошла на обратной стороне Солнца.

"Буря была маленькая, слабая - первый балл (из пяти возможных - прим. ТАСС). Последняя вспышка была действительно очень мощная, но дело в том, что активная область, которая ее породила, была уже на обратной стороне Солнца", - пояснил Язев.

Вспышки класса Х

По словам экспертов, магнитные бури на Земле могут спровоцировать только очень мощные вспышки на Солнце. Нынешняя серия началась 4 сентября - сначала произошло пять небольших вспышек, затем, 6 сентября, последовала более мощная. В тот же день случилась самая сильная вспышка, которая, как утверждают специалисты, сопоставима по мощности с той, что наблюдалась 7 сентября 2005 года и вызвала на Земле одну из самых сильных за историю наблюдений четырехбалльную магнитную бурю. Магнитная буря подобной силы прогнозировалась учеными и после вспышки 10 сентября.

"Класс вспышки показывает энергию в рентгеновских лучах, которая выделилась при ней. Так, есть вспышки класса Х, такая наблюдалась 10 сентября. Такие вспышки действительно мощные, большинство вспышек имеет энергии в сотни и тысячи раз меньше", - рассказал ТАСС преподаватель кафедры теоретической физики Пермского государственного национального исследовательского университета, кандидат физико-математических наук Кирилл Циберкин.

Несмотря на то, что минувшая вспышка не вызвала серьезных последствий, по словам ученых, она все же спровоцировала ряд необычных явлений. "В основном были достаточно яркие полярные сияния, но на большей части территории РФ не повезло с погодой [для наблюдения за природным явлением]. Про перебои в работе спутников не сообщалось, но была информация об ухудшении работы радиосвязи на Земле", - сказал Циберкин.

Чем опасны магнитные бури

Как пояснил заведующий кафедрой физики Саратовского государственного университета имени Ю. А. Гагарина Дмитрий Зимняков, вспышки на Солнце - явление нередкое и само по себе не опасное. Угрозу могут представлять вызванные такими вспышками магнитные бури.

"Когда на Солнце происходят вспышки, от него к Земле идут потоки заряженных частиц, которые взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты. Верхние слои атмосферы под действием потоков заряженных частиц ионизируются, результат этого, - например, полярное сияние. Также могут возникнуть перебои с радиосвязью при отражении радиоволн от верхних слоев атмосферы Земли. Многие люди подвержены этим изменениям, они чувствуют изменения в магнитном поле, ощущают недомогание и так далее", - сказал Зимняков.

Директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Казанского (Приволжского) федерального университета Юрий Нефедьев добавил, что сильная магнитная буря может вызвать у людей головную боль и повышение давления. "Это связано с тем, что внутри нашего организма проходят процессы, которые связаны с электрическими импульсами, и магнитное поле определенным образом на это влияет", - пояснил Нефедьев.