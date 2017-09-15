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В США вручили Шнобелевские премии за самые абсурдные научные достижения

Наука
15 сентября, 3:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, сентября. /ТАСС

Премия мира досталась швейцарской группе ученых, которые доказали, что игра на музыкальном духовом инструменте австралийских аборигенов помогает избавиться от храпа

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© AP Photo/Michael Dwyer

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Шнобелевские премии (Ig Nobel Prize), присуждаемые за самые абсурдные научные достижения и нестандартные идеи, вручили в четверг в США. 27-я ежегодная церемония награждения прошла в Гарвардском университете (штат Массачусетс).

Шнобелевская премия мира досталась швейцарской группе ученых под руководством доктора Майло Пьюэна из Цюрихского университета. Они доказали, что игра на музыкальном духовом инструменте австралийских аборигенов диджериду помогает избавиться от храпа и способствует комфортному сну. По словам Пьюэна, это можно объяснить тем, что игра на диджериду значительно укрепляет верхние дыхательные пути.

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Премию в области экономики получили австралийцы Мэттью Роклофф и Нэнси Грир, которые выяснили, что игроки в казино склонны делать более высокие ставки после того, как подержат в руках крокодила или любое другое опасное животное. По их словам, мозг в таком случае ошибочно воспринимает нервное возбуждение от осознания того, что человек держит хищника, как сигнал, свидетельствующий, что игроку везет и он может рассчитывать на крупный выигрыш.

Премии в области анатомии удостоился британец Джеймс Хиткоут, выяснивший, что после достижения 30 лет уши человека начинают увеличиваться в размерах примерно на 2 мм каждое десятилетие.

Награды также удостоились французские нейробиологи, доказавшие, что в мозгу у некоторых людей существует особая область, которая вызывает отвращение к запаху и вкусу сыра. Кроме того, Шнобелевскую премию получили итальянские ученые, выяснившие, что многие идентичные близнецы не могут различить друг друга на фотографиях.

Данная награда, называемая также Антинобелевской премией, вручается "за достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем - задуматься". Она была учреждена в 1991 году журналом "Анналы невероятных исследований". С 1999-го премия вручается в 10 областях, часть номинаций совпадает с Нобелевскими, оставшиеся учреждаются каждый год отдельно. Награды победители обычно получают из рук нобелевских лауреатов разных лет.

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