Ученые определили 140 видов деревьев для озеленения арктической тундры Ямала

ТАСС, 15 сентября. Российские ученые определили 140 видов деревьев для озеленения территории тундры Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили в пятницу в окружном департаменте по науке и инновациям.

"Всего для проведения эксперимента в ЯНАО было высажено 4 тыс. экземпляров растений. По итогам анализа был определен перспективный ассортимент в 140 видов деревьев. Из них 46 - голосеменные и 94 - покрытосеменные", - говорится в сообщении по итогам заседания научно-технического совета, посвященного результатам научно-исследовательской работы, которую с 2011 проводил Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет (СПбГЛУ) им. Кирова.

В департаменте добавили, что наибольшее представительство среди семейств деревьев у ивовых, сосновых и розоцветных. "Все 140 видов рекомендованы для юга округа - район Ноябрьска. В Салехарде с высокой вероятностью могут прижиться 115 видов из ассортимента, в южной тундре - 35 видов. Несколько видов с высокой вероятностью могут прижиться практически на самом Севере ЯНАО - в Сабетте", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, в 2017 году биологами были изданы методические рекомендации "Агротехника выращивания растений в ЯНАО" для учреждений и подразделений, занимающихся строительством и благоустройством населенных пунктов. "Специфика этих исследований подразумевает проведение многолетних работ с тем, чтобы оценить, как на Ямале могут прижиться деревья различных видов, смогут ли они адаптироваться", - сказал первый заместитель директора департамента по науке и инновациям ЯНАО Олег Романовский.

Ранее сообщалось, что в 2011 году учеными были разработаны экологические критерии для подбора разнообразия деревьев, было отобрано 322 вида растений из Северной Америки, горных районов Восточной Азии и других районов Евразии.

В 2012 году было проведено природно-климатическое районирование территории ЯНАО, чтобы определить, в какой местности какие виды деревьев можно выращивать, и уже в 2013 году были заложены экспериментальные площадки в шести населенных пунктах ЯНАО и контрольная - в Сургуте. В результате наблюдений были выявлены закономерности по всхожести растений.