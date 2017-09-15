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Ученый: говорить об углублении Украиной Азовского моря некорректно

Наука
15 сентября, 11:16 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 15, сентября. /ТАСС

Как сообщил замдиректора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос, Украина углубляет дно в портах

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Мариупольский морской порт

Мариупольский морской порт

© AP Photo/Vadim Ghirda

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Привлеченные Украиной к дноуглубительным работам суда позволяют проводить работы только в прибрежной зоне, поэтому говорить об углублении Азовского моря некорректно. Такое мнение озвучил ТАСС в пятницу заместитель директора Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) Антон Георга-Копулос.

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Накануне украинское министерство инфраструктуры, ссылаясь на решение правительства страны, сообщило, что государство приступит к углублению Азовского моря, для чего из Черного моря перебазируют дноуглубительный земснаряд (судно технического флота) "Меотид" и ледокол "Капитан Белоусов".

"Это совершенно стандартная процедура для любого порта, она планово должна проходить. Там небольшое судно и ледокол, [способные вести работы] только в прибрежной и припортовой зонах. Говорить о том, что будет углубляться Азовское море, некорректно", - сказал ученый, призвав относится к сообщениям о углублении дна моря как к шутке.

По словам Георга-Копулоса, такие же работы проводятся и в российских портах.

"Азовское море с точки зрения дна, его гидрологических характеристик - непростое, такие работы там должны регулярно происходить по сравнению с Черным морем. Непростой состав морского дна, его поверхности, грунт таков, что требует больше внимания, - оно песчаное во многих местах. Это достаточно сложная, дорогостоящая, регулярная процедура. С экономической точки зрения можно удивиться, что у Украины такая возможность еще есть," - отметил собеседник агентства.

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