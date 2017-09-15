Уникальную операцию по лечению катаракты провели на конференции офтальмологов в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Главный врач Пензенской областной офтальмологической больницы впервые в мире провел сложнейшую операцию по лечению катаракты с использованием имплантов. Ее продемонстрировали в режиме реального времени на международной конференции офтальмологов, которая проходит в пятницу в Астрахани.

"Первая в мире операция - факоэмульсификация катаракты с имплантацией бифокальной оптической системы - проведена успешно. При операции внутрь глаза были имплантированы две уникальные линзы, которые повторяют объем человеческого хрусталика. Пациент с низкой остротой зрения теперь сможет видеть одинаково четко на различных расстояниях, его зрение будет, как в молодости. Причем, риск осложнений на сетчатку после операций минимален", - рассказали ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Собеседник агентства отметил, что уникальную операцию, которая длилась 15 минут, провели бесплатно жительнице Астрахани в одном из частных офтальмологических центров.

Оперировал главный врач Пензенской областной офтальмологической больницы, заслуженный врач РФ Рашид Галеев. Автором бифокальной системы является выпускник астраханского медицинского института, а ныне заведующего кафедрой офтальмологии Пензенского института усовершенствования врачей Сергей Кузнецов.

В пресс-службе добавили, что всего на конференции офтальмологов в режиме реального времени продемонстрировали также шесть исключительных по сложности операций. Помимо первой в мире операции, которую провел Галеев, еще две были проведены впервые в России.

Международная конференция с участием офтальмологов России, Прикаспийских стран и стран Причерноморья "Инновационные технологии в офтальмологической практике регионов" продлится два дня.

В ней участвуют более 500 специалистов. Помимо научных заседаний в программу конференции включены семинары по телемедицине, оптометрии, глаукоме, совещание главных офтальмологов Южного Федерального округа.