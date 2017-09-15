Российский робот-хирург готов к серийному производству

ГЕЛЕНДЖИК, 15 сентября. /ТАСС/. Робот-хирург, разработанный в России, уже позволяет проводить дистанционные операции и может выпускаться на промышленной основе. Об этом сообщила в пятницу на конференции "Биотехмед" министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Первый российский робот. сейчас доведен до промышленного уже уровня, он позволяет уже дистанционно оперировать, сложнейшие проводить абдоминальные операции во Владивостоке, находясь в Москве. А там должны быть ассистентами общие хирурги", - сказала Скворцова.

По ее словам, российская разработка по некоторым параметрам превосходит робота-хирурга "да Винчи". "Сейчас это потрясающий прибор, который не уступает "да Винчи", но при этом меньшего размера, более легкий, он фактически портативный и имеет массу преимуществ", - сказал она.

Робот-хирург "да Винчи", разработанный в США, используется в нескольких сотнях клиник по всему миру, в России таких аппаратов около 30. Система позволяет проводить операции дистанционно, делать их менее травматичными и достигать лучших результатов.