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Российский робот-хирург готов к серийному производству

Наука
15 сентября, 19:33 UTC+3 ГЕЛЕНДЖИК ГЕЛЕНДЖИК 15, сентября. /ТАСС

По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, российская разработка по некоторым параметрам превосходит американского робота-хирурга "да Винчи"

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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

© Петр Ковалев/ТАСС

ГЕЛЕНДЖИК, 15 сентября. /ТАСС/. Робот-хирург, разработанный в России, уже позволяет проводить дистанционные операции и может выпускаться на промышленной основе. Об этом сообщила в пятницу на конференции "Биотехмед" министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Первый российский робот. сейчас доведен до промышленного уже уровня, он позволяет уже дистанционно оперировать, сложнейшие проводить абдоминальные операции во Владивостоке, находясь в Москве. А там должны быть ассистентами общие хирурги", - сказала Скворцова.

По ее словам, российская разработка по некоторым параметрам превосходит робота-хирурга "да Винчи". "Сейчас это потрясающий прибор, который не уступает "да Винчи", но при этом меньшего размера, более легкий, он фактически портативный и имеет массу преимуществ", - сказал она.

Робот-хирург "да Винчи", разработанный в США, используется в нескольких сотнях клиник по всему миру, в России таких аппаратов около 30. Система позволяет проводить операции дистанционно, делать их менее травматичными и достигать лучших результатов.

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