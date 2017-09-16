Студенты МГУ победили на международном хакатоне по искусственному интеллекту

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Студенты МГУ имени М. В. Ломоносова стали победителями международного хакатона по искусственному интеллекту и компьютерному зрению для беспилотников. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе вуза.

"Студенты МГУ обыграли команды из MIT (Массачусетский технологический университет) и Кембриджского университета и заняли первое место в соревнованиях по компьютерному зрению", - сказали в пресс-службе. Первое место и денежный приз в размере $12 тыс. завоевала команда МГУ DoubleA Team. Второе место - Deep MiPT, МФТИ. Третье место также за студентами МГУ, командой GML Vision.

14 сентября завершился первый международный хакатон VisionHack по искусственному интеллекту и компьютерному зрению. Тематика хакатона этого года - автоматизация и управление автомобилем, повышение комфорта и безопасности на основе технологий компьютерного зрения. Команды должны были разработать интеллектуальные системы управления беспилотным автомобилем для повышения безопасности дорожного движения. В хакатоне приняли участие представители ведущих университетов России и мира.

Всего было сформировано 27 команд из таких университетов, как Массачусетский технологический институт, университет Кембриджа, Аризонский университет, Пекинский научно-технический университет, МГУ, МФТИ, НИТУ "МИСиС", ИТМО, Иннополис и др.

Призовой фонд хакатона VisionHack превышает $30 тыс., это рекорд для такого рода мероприятий. По решению организаторов, вся созданная интеллектуальная собственность принадлежит командам. Международный хакатон по искусственному интеллекту и компьютерному зрению VisionHack организован НИТУ "МИСиС" и компанией Cognitive Technologies при поддержке Внешэкономбанка и Фонда "Сколково".