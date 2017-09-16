Студенты МГУ победили на международном хакатоне по искусственному интеллекту

Гончаренко: ЦСКА одержал заслуженную победу над "Ростовом"Спорт 16 сентября, 19:00
Фестиваль "Россия любит футбол" состоялся в МосквеСпорт 16 сентября, 18:58
"Халл" Слуцкого сыграл вничью с "Сандерлендом" в матче ЧемпионшипаСпорт 16 сентября, 18:56
Британский боксер Хэй проведет поединок с американским бойцом UFC МанувойСпорт 16 сентября, 18:53
Им бы в небо: почему абитуриенткам летного училища завидуют космонавтыАрмия и ОПК 16 сентября, 18:53
Кучук: "Ростов" играл с ЦСКА на победу, но не успевал за атаками соперникаСпорт 16 сентября, 18:42
ЦСКА победил "Ростов" в матче 10-го тура РФПЛСпорт 16 сентября, 18:21
Семин: травмированный футболист "Локомотива" Маргасов скоро вернется в общую группуСпорт 16 сентября, 18:05
Сборная Венгрии вышла вперед в счете в матче Кубка Дэвиса по теннису с россиянамиСпорт 16 сентября, 17:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Студенты МГУ имени М. В. Ломоносова стали победителями международного хакатона по искусственному интеллекту и компьютерному зрению для беспилотников. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе вуза.
"Студенты МГУ обыграли команды из MIT (Массачусетский технологический университет) и Кембриджского университета и заняли первое место в соревнованиях по компьютерному зрению", - сказали в пресс-службе. Первое место и денежный приз в размере $12 тыс. завоевала команда МГУ DoubleA Team. Второе место - Deep MiPT, МФТИ. Третье место также за студентами МГУ, командой GML Vision.
14 сентября завершился первый международный хакатон VisionHack по искусственному интеллекту и компьютерному зрению. Тематика хакатона этого года - автоматизация и управление автомобилем, повышение комфорта и безопасности на основе технологий компьютерного зрения. Команды должны были разработать интеллектуальные системы управления беспилотным автомобилем для повышения безопасности дорожного движения. В хакатоне приняли участие представители ведущих университетов России и мира.
Всего было сформировано 27 команд из таких университетов, как Массачусетский технологический институт, университет Кембриджа, Аризонский университет, Пекинский научно-технический университет, МГУ, МФТИ, НИТУ "МИСиС", ИТМО, Иннополис и др.
Призовой фонд хакатона VisionHack превышает $30 тыс., это рекорд для такого рода мероприятий. По решению организаторов, вся созданная интеллектуальная собственность принадлежит командам. Международный хакатон по искусственному интеллекту и компьютерному зрению VisionHack организован НИТУ "МИСиС" и компанией Cognitive Technologies при поддержке Внешэкономбанка и Фонда "Сколково".