Школьники совместно с учеными замерили глубину оттаивания вечной мерзлоты на Ямале

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Школьники совместно с учеными замерили глубину оттаивания вечной мерзлоты на ЯмалеНаука 18 сентября, 9:37
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ТАСС, 18 сентября. Ученые совместно с учащимися старших классов замерили глубину сезонного оттаивания вечной мерзлоты в районе поселка Харп в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В дальнейшем школьники смогут принять участие в обработке полученных данных и использовать их для написания собственных проектов, сообщили в понедельник в пресс-службе Научного центра изучения Арктики.
"Состоялась экспедиция в район поселка Харп на площадку международной сети мониторинга глубины сезонного оттаивания вечной мерзлоты CALM. Вместе с учеными в исследованиях глубины сезонно талого слоя приняли участие учащиеся детско-юношеского центра Салехарда. Ученые и школьники использовали измерения мерзлотным щупом и современные электроразведочные методы исследования - георадиолокацию и электротомографию", - сказали там.
В пресс-службе отметили, что данные методы позволяют получить дополнительную информацию о криолитозоне - верхнего слоя земной коры - для дальнейшего анализа ее эволюции. "Цель привлечения школьников к проекту - повышение интереса талантливых подростков к научной деятельности. На площадке CALM школьники почувствовали себя настоящими полевыми исследователями", - отметил директор Научного центра изучения Арктики, кандидат геолого-минералогических наук Антон Синицкий.
Он добавил, что учащиеся детско-юношеского центра также смогут принять участие в обработке данных, использовать результаты исследования для написания собственных проектов и участия в школьных научно-практических конференциях.
"Исследовательская площадка была заложена в 2016 году Научным центром изучения Арктики совместно с Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова", - уточнили в пресс-службе.
Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В настоящее время в его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований.