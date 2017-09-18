Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Школьники совместно с учеными замерили глубину оттаивания вечной мерзлоты на Ямале

Наука
18 сентября, 9:37 UTC+3 ТАСС

Полученные данные помогут получить новую информацию о верхнем слое земной коры

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба Научного центра изучения Арктики

ТАСС, 18 сентября. Ученые совместно с учащимися старших классов замерили глубину сезонного оттаивания вечной мерзлоты в районе поселка Харп в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В дальнейшем школьники смогут принять участие в обработке полученных данных и использовать их для написания собственных проектов, сообщили в понедельник в пресс-службе Научного центра изучения Арктики.

"Состоялась экспедиция в район поселка Харп на площадку международной сети мониторинга глубины сезонного оттаивания вечной мерзлоты CALM. Вместе с учеными в исследованиях глубины сезонно талого слоя приняли участие учащиеся детско-юношеского центра Салехарда. Ученые и школьники использовали измерения мерзлотным щупом и современные электроразведочные методы исследования - георадиолокацию и электротомографию", - сказали там.

В пресс-службе отметили, что данные методы позволяют получить дополнительную информацию о криолитозоне - верхнего слоя земной коры - для дальнейшего анализа ее эволюции. "Цель привлечения школьников к проекту - повышение интереса талантливых подростков к научной деятельности. На площадке CALM школьники почувствовали себя настоящими полевыми исследователями", - отметил директор Научного центра изучения Арктики, кандидат геолого-минералогических наук Антон Синицкий.

Он добавил, что учащиеся детско-юношеского центра также смогут принять участие в обработке данных, использовать результаты исследования для написания собственных проектов и участия в школьных научно-практических конференциях.

"Исследовательская площадка была заложена в 2016 году Научным центром изучения Арктики совместно с Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова", - уточнили в пресс-службе.

Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В настоящее время в его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
16
Сгорел не зря: лучшие кадры Cassini за годы его миссии
Новые фрагменты палеолитических рисунков
4
Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисунки
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: Киев может представить свой проект резолюции по миссии ООН в Донбассе
2
Умер оперный певец Зураб Соткилава
3
Роскачество выявило нарушения в 20% проверенной бутилированной воды
4
Россия, скорее всего, не подпишет декларацию США по реформе ООН
5
Три человека погибли при столкновении шести машин в Краснодарском крае
6
Правительство в течение дня рассмотрит предложение повысить акцизы на топливо
7
Правительство в ноябре подготовит постановление о поэтапном введении "пакета Яровой"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама