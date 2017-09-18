Архангельские ученые нашли новый для России вид пиявок

АРХАНГЕЛЬСК, 18 сентября. /ТАСС/. Ученые Северного Арктического федерального университета (САФУ, г. Архангельск) совместно с коллегами из Федерального центра комплексного изучения Арктики РАН обнаружили новый для фауны России вид пиявок. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба САФУ.

"Архангельские ученые впервые обнаружили в России вид моллюсковой пиявки Batracobdella kasmiana, который ранее наблюдался только в Японии и Китае. Эта пиявка очень многочисленна в бассейне реки Раздольной, недалеко от Владивостока, а также в реке Гладкой в Хасанском районе Приморского края <…> Моллюсковая пиявка может быть опасной для моллюсков и негативно влиять на их популяции, поэтому она служит важным объектом для дальнейших практических исследований", - говорится в сообщении.

Ученые лаборатории молекулярной экологии и филогенетики САФУ в ходе своего исследования пришли к выводу, что моллюсковая пиявка ведет скрытый образ жизни, поэтому ее не удавалось обнаружить ранее. Она паразитирует внутри раковин беззубок и перловиц - крупных пресноводных двустворчатых моллюсков. В одном моллюске могут находиться более 50 пиявок. На юг Приморья этот вид мог проникнуть из рек Японии, Корейского полуострова или северо-восточного Китая во время ледникового периода (около 20 тыс. лет назад), когда уровень океана был гораздо ниже, и бассейны рек этих регионов могли сообщаться.

Двустворчатые моллюски, отмечают ученые, важны для процессов самоочищения рек и озер. В процессе питания они фильтруют воду, улавливая взвешенные в воде частички ила и водоросли, то есть работают как природные биофильтры. Один моллюск может профильтровать более 10 литров воды за сутки. Из-за загрязнения водоемов многие виды моллюсков стали редкими и исчезающими.