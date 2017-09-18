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Академик РАН: углеводороды будут главными энергоносителями для автомобилей до 2050 года

Наука
18 сентября, 14:45 UTC+3 ЛИОН /Франция/ 18, сентября. /ТАСС

При этом будет происходить уменьшение потребления бензина в связи с использованием электромобилей, отметил научный руководитель Института катализа СО РАН Валентин Пармон

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ЛИОН /Франция/, 18 сентября. /ТАСС/. Углеводороды будут доминировать в качестве энергоносителей для большинства видов транспортных средств как минимум до 2050-х годов. Такой прогноз озвучил на шестом международном энергетическом форуме в Лионе научный руководитель Института катализа Сибирского отделения РАН, лауреат премии "Глобальная энергия-2016" Валентин Пармон.

"Говоря об углеводородах, а также водороде, нужно сказать, что эти энергоносители будут доминировать в энергетике как минимум до 2050-х годов, но структура энергопотребления топлива изменится", - полагает ученый. По его словам, "будет происходить уменьшение бензина в связи с использованием электромобилей".

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При этом, как считает академик, "структура потребления моторного топлива значительно изменится в ближайшее десятилетие". "Потребление бензина будет уменьшаться как замещаемое прямыми носителями электроэнергии, в том числе на основе химически активных материалов", - сказал Пармон. По его словам, "для производства "зеленых" моторных и реактивных топлив более широкое применение получит возобновляемое сырье, такое как биомасса растений".

В свою очередь вице-президент по исследованиям Института науки и технологии Масдара (ОАЭ) Стивен Гриффитс выразил мнение, что чистая энергия в совокупности с технологическими инновациями в сфере транспорта, такими как повсеместное применение легковых электромобилей и внедрение инновационных технологий использования материалов с низким содержанием углерода и 3D принтеров, будут "в долгосрочной перспективе способствовать полной сбалансированности и достижению задач в области новой энергетической политики". "В конечном итоге фиксированная цена на углерод может стать единственным средством достижения целей глобального сокращения выбросов парниковых газов", - считает он.

Форум "Глобальная энергия" проводится с 2012 года для обсуждения проблем энергетической отрасли и выработки механизмов их решения. В этом году в нем принимают участие ученые и эксперты в области энергетики из Германии, России, Сингапура, Франции, Южной Кореи и других стран. Тема дискуссии - "Формирование синтеза трех "Э" (экономики, экологии, энергетики) как фактора здоровья планеты Земля".

Генеральным информационным партнером форума выступает агентство ТАСС.

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