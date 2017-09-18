Древнегреческую цитадель нашли на Кубани при строительстве энергомоста в Крым

КРАСНОДАР, 18 сентября. /ТАСС/. Археологи обнаружили в Краснодарском крае на месте строительства второй очереди энергомоста в Крым цитадель, которую, предположительно, основали греческие колонисты в V веке до нашей эры, сообщил в понедельник ТАСС начальник экспедиций Научно- исследовательского центра по сохранению культурного наследия Иван Тупалов.

"Проводились охранные работы, связанные со строительством энергомоста "Ростов - Тамань" (участок энергомоста в Крым, за счет которого республика будет включена в единую энергосеть и получит бесперебойное электроснабжение - прим. ТАСС). В ходе раскопок была обнаружена древняя цитадель. Судя по укреплениям - это греческое сооружение, основанное колонистами, которые приходили на черноморское побережье. <…> Находки подобного типа достаточно редки", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что возраст цитадели оценивается в 2,5 тыс. лет - построена она была приблизительно в V веке до нашей эры. Стены цитадели изготовлены из сырцового кирпича, поэтому до настоящего времени они не сохранились, однако можно заметить следы на месте рвов и башен. Укрепление занимало площадь около 8 га. В VII-VIII веках в валах, оставшихся от стен, был устроен могильник, а в последние десятилетия территория укрепления частично была занята полями.

По словам Тупалова, ученым предстоит ответить еще на множество вопросов. Пока непонятна численность населения цитадели (это понять можно, в частности, по числу черепков керамики). А также остается загадкой: или раньше река Кубань была соединена с морем лиманом и греки поставили цитадель на берегу, или они зашли далеко вглубь материка, что для них нетипично.

Кроме того, археологи обнаружили и ряд других артефактов. "Например, была чаша с достаточно интересным сюжетом, выполненным по кругу: танцующие силуэты, возможно, какая-то импровизация под танец сиртаки. Кроме рядового, есть разные маленькие сосуды для благовоний - греки очень любили запахи, присутствуют украшения и осколки керамики", - добавил Тупалов.

Греки пришли на территорию современной Кубани в VI веке до нашей эры, они основывали в прибрежной зоне свои поселения - колонии. На берегах Черного и Азовского морей они основали Боспорское царство, принесли античную цивилизацию и мирно сосуществовали с другими народами на Тамани. В IV веке нашей эры греков с территории Таманского полуострова изгнали воинственные племена гуннов.