Томские ученые создали детали для Большого адронного коллайдера

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Томские ученые создали детали для Большого адронного коллайдераНаука 18 сентября, 16:06
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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) изготовили крепление трекового детектора SciFi для модернизации Большого адронного коллайдера, его доставят в Европейский центр ядерных исследований (CERN) до конца сентября. Об этом ТАСС сообщил завкафедры прикладной физики ТПУ Александр Вагнер.
"Сейчас мы доставили в центр первые детали рельсовой системы трекового детектора LHCb [Large Hadron Collider beauty experiment] - это один из четырех основных детекторов Большого адронного коллайдера. До конца сентября доставим остальные детали. Эти работы проводятся в рамках модернизации детекторов", - рассказал собеседник агентства.
Детали нужны для крепления подвижных частей детектора SciFi Tracker, который будет установлен на детектирующий комплекс LHCb. В ходе экспериментов детектор необходимо перемещать, причем все детали должны быть расположены в строго фиксированных местах с точностью до микрона. Для этого в Томске разработали подвесную систему, рельсы и шасси (каретки), при помощи которых детекторы будут передвигаться по установке.
LHCb - один из четырех основных детекторов на Большом адронном коллайдере. На нем, в частности, проводились исследования асимметрии материи и антиматерии во взаимодействиях b-кварков (так называемых "прелестных" кварков).
"Основная сложность изготовления подобных механизмов - это магнитное поле. Поэтому элементы должны быть из немагнитного материал, без смазки, электродвигателей и тому подобного", - добавили в ТПУ.
Ранее сообщалось, что за последние два года ТПУ стал активным участником шести крупных коллабораций CERN, в том числе является членом четырех важнейших экспериментов. В частности, томские политехники присоединились к "апгрейду" Большого адронного коллайдера. Другая группа занимается улучшением газовых детекторов и внедрением их в промышленность в рамках коллаборации RD51. Еще одна группа ученых вуза присоединилась к работе международной научной коллаборации NA 64 на суперпротонном синхротроне (SPS), которая исследует легкую темную материю.