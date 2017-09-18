Датские ученые создали прибор-нос, способный находить наркотики и оценивать вина

ОСЛО, 18 сентября. /ТАСС/. Ученые из Датского технического университета разработали прототип прибора, который потенциально способен заменить собак, натренированных на поиск наркотиков и взрывчатки. Как говорится в сообщении, распространенном датским вузом, "искусственный нос" может также определять качество продуктов питания - рыбы, выдержанного сыра или вина - по их запаху.

Разработка датчан использует принципы колориметрии. Прибор изучает состав воздуха в закрытом пространстве и отображает результат в виде цветовой матрицы, изменения в которой фиксируются каждые 15 секунд. По тому, как элементы матрицы меняют цвет, компьютерная программа определяет наличие в воздухе молекул тех или иных веществ.

По словам ученых, хорошие результаты удалось получить не только при изучении состава воздуха в небольшом пространстве - чемодане или сумке, но и в стандартном морском контейнере, внутри которого может находиться контрабанда. Авторы разработки отмечают, что прибор работает только с образцами воздуха, подобно собачьему носу. При том, что для газовых хроматографов и масс-спектрометров, которые можно увидеть в аэропортах, необходим хотя бы минимальный образец самого вещества. Именно для этого сотрудники служб безопасности и таможни проводят по вызывающему подозрение багажу и одежде пассажиров специальным тампоном.

Разработчики прибора надеются сделать свое устройство коммерческим в течение нескольких лет и уже учредили для этого небольшую фирму.