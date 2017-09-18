Академический "Клуб 1 июля" поддержал сразу двух кандидатов в президенты РАН

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Ученые из неформального сообщества академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН) "Клуб 1 июля" решили поддерживать на выборах президента РАН Александра Сергеева и Роберта Нигматулина. Об этом ТАСС в понедельник сообщил академик Валерий Захаров.

"Клуб 1 июля" сегодня принял решение, что он будет поддерживать двух человек - Сергеева и Нигматулина - как людей наиболее высоко котирующихся в академической среде... Как художники говорят, в своем цеху никто никого не обманет, так и здесь: у ученых есть некоторый внутренний рейтинг. Конечно, есть формальные оценки: наукометрические показатели, индекс цитируемости, индекс Хирша, это тоже имеет значение. И они у них высокие, безусловно выше, чем у остальных троих кандидатов", - сказал Захаров, входящий в "Клуб 1 июля".

По его словам, из всех кандидатов на пост президента РАН самый высокий рейтинг цитируемости принадлежит Сергееву, а самый низкий - председателю Совета РФФИ Владиславу Панченко.

"У этих людей [Сергеева и Нигматулина] программы достаточно разные. Тем не менее обе программы приемлемые. Но опять же, скажем, Панченко программы не представил вообще, а до выборов осталось совсем немного", - подчеркнул Захаров.

"Клуб 1 июля" - влиятельное в академических кругах неформальное сообщество членов РАН, выступавших против реформы академии, насчитывающее около 80 академиков и членов-корреспондентов РАН.

Кто за кого

Академик Геннадий Месяц, входящий в президиум Уральского отделения РАН, напомнил ТАСС, что во время выдвижения кандидатов на пост президента академии УрО РАН поддержало Сергеева.

"Когда все выступали на президиумах и ученых советах отделений, то Уральское отделение проголосовало за Сергеева и провалило [Валерия] Черешнева. Было два кандидата, которых поддерживали. Но был рекомендован Сергеев", - сказал Месяц. Собеседник агентства добавил, что, вероятнее всего, его кандидатуру и поддержат ученые УрО РАН.

Сопредседатель общественной организации российских ученых "Общество научных работников" (ОНР), доктор технических наук Александр Фрадков заявил ТАСС, что на сайте ОНР научные сотрудники могут принять участие в опросе, какого из кандидатов они собираются поддержать. В настоящее время более половины участников опроса проголосовали "против всех". 33% респондентов отдали голоса за Сергеева, 7% - за Нигматулина, еще столько же затруднились выбрать ответ. За кандидатуры Панченко, Евгения Каблова и Геннадия Красникова не проголосовал никто.

Ранее в понедельник председатель Сибирского отделения РАН Александр Асеев заявил, что президиум Сибирского отделения РАН будет поддерживать кандидатуры Каблова и Красникова.

"В этих условиях президиум Сибирского отделения РАН принял единственно верное, по моему мнению, и мнению многих коллег, решение о первоочередной поддержке кандидатур руководителей приоритетных направлений технологического развития России [генеральных технологов] академиков Г. Я. Красникова и Е. Н. Каблова. При их несомненных заслугах в развитии фундаментальных исследований они в значительной степени независимы от основного инструмента в проведении разрушительных для РАН "реформ" - ФАНО. Именно главные технологи способны, по моему мнению, убедить Правительство России в необходимости поддержки развития РАН для ответа на стоящие перед страной большие вызовы стратегического характера", - говорится в обращении Асеева, опубликованном в понедельник в интернет-СМИ "Наука в Сибири".

Глава Сибирского отделения академии отмечает, что избрание на пост президента того или другого кандидата продолжило бы традиции РАН, и подчеркивает, что Красников, которому в этом году исполнилось 59 лет, - самый молодой из претендентов на президентское кресло.

О выборах

Выборы президента РАН должны были пройти в марте этого года, однако общее собрание РАН 20 марта проголосовало за их перенос на осень 2017 года после того, как все три кандидата сняли свои кандидатуры. Новые выборы президента РАН запланированы на 26 сентября 2017 года. Правительство России 31 августа согласовало пять кандидатур на пост президента академии. В список вошли гендиректор ВНИИ авиационных материалов Евгений Каблов, гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников, и. о. научного руководителя Института океанологии им. П. П. Ширшова Роберт Нигматулин, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и директор Федерального исследовательского центра "Институт прикладной физики Российской академии наук" Александр Сергеев.