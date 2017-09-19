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В ДВФУ создан центр геномной и регенеративной медицины

Наука
19 сентября, 9:33 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 19, сентября. /ТАСС

Возглавил центр один из самых известных в РФ и мире специалистов в области эпигенетики Александр Каганский

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ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Центр геномной и регенеративной медицины создан в Школе биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Он займется разработкой и внедрением новейших методов предупреждения, диагностики и лечения заболеваний человека с использованием современных технологий, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ДВФУ.

"Центр геномной и регенеративной медицины ДВФУ создан для разработки и внедрения новейших методов предупреждения, диагностики и лечения заболеваний человека с использованием технологий, работающих на генном и клеточном уровнях. Центр включает ряд научных лабораторий с оборудованием, которое позволяет выявить патологические геномы всех известных организмов. Иностранными партнерами выступают Лаборатория синтетической эпигенетики Эдинбургского университета (Великобритания) и Лаборатория молекулярной фармакологии Национального института рака (США)", - рассказал представитель университета.

Возглавил новый центр один из наиболее известных в РФ и мире специалистов в области эпигенетики (раздел молекулярной биологии, изучающий воздействие внешних факторов на активность генов) Александр Каганский. По его словам, главным отличием центра в ДВФУ станет возможность исследования биоразнообразия Дальнего Востока, включая морские организмы, с целью создания банка биомолекул для разработки новых лекарств и внедрение инновационных методик диагностики и лечения в практическую медицину.

"С исчезновением биоразнообразия ежегодно мы теряем несколько важных лекарств, поэтому необходимо исследовать как можно больше видов на предмет их использования в медицине. Мы уже начали собирать образцы микроорганизмов, изучаем их влияние на здоровье людей, создаем банк биомолекул для создания и внедрения новых лекарств", - привели в пресс-службе слова Каганского.

В новом центре также продолжатся исследования, ранее начатые в лабораториях Школы биомедицины ДВФУ. В частности, специалисты продолжат изучать действие экстрактов нескольких малоизученных дальневосточных организмов на развитие раковых клеток головного мозга человека.

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