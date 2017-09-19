На найденной в Москве средневековой чаше обнаружили стихи персидского поэта Ширази

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Ученые определили автора стихов, вычеканенных на фрагментах персидской бронзовой чаши XVI века, которая была обнаружена во время раскопок в Москве. Они принадлежат жившему в XIV веке персидскому поэту Хафизу Ширази, сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.
Строки стихотворения располагаются на поверхности найденной археологами персидской чаши и напоминают декоративный узор. Расшифровать и перевести их на русский язык удалось специалистам музея Востока.
Археологи нашли фрагменты древней чаши во время раскопок на Биржевой площади в рамках программы благоустройства "Моя улица" летом 2016 года. "Фрагменты сосуда находились в деревянном срубе на глубине трех метров под землей. Вместе с частями бронзовой чаши там были найдены предметы вооружения (боевой топор, шлем, фрагмент кольчуги - прим. ТАСС) и монеты времен Ивана Грозного и Василия Шуйского", - говорится в сообщении.
Произведения Ширази широко известны в мировой литературе и переведены на многие языки, в том числе на русский, сам он при разных персидских правителях занимал должность придворного поэта.
Работы по реставрации чаши продлятся до конца года, затем она войдет в экспозицию музея Москвы, посвященную археологическим находкам программы "Моя улица".