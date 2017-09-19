Главной темой всероссийского фестиваля науки в 2017 году станут большие данные

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Центральной темой всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+, который пройдет этой осенью уже в седьмой раз, станут большие данные.

В 2017 году фестиваль открывает площадка в Салехарде 30 сентября. Главные события пройдут 6-8 октября в Москве. Всего в мероприятии примут участие более 80 регионов.

"Здесь решается главная задача, а именно - вовлечение наших детей в научный процесс. Что важно: от самых маленьких до людей, убеленных сединами, каждый может приобщиться к отечественному и мировому научному наследию. Причем формы будут увлекательные, интерактивные - лекции, игры, личные контакты с нашими и зарубежными учеными", - сказала во вторник на заседании оргкомитета фестиваля глава Минобрнауки Ольга Васильева. Она напомнила, что первый фестиваль прошел в 2006 году по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего.

Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ - один из самых масштабных российских проектов в области популяризации науки и технологии. На мероприятия фестиваля только в Москве приходит более 840 тыс. человек, по России - более 2 млн. посетителей. Традиционно праздник организует Минобрнауки при поддержке МГУ и правительства Москвы.

Неизменным девизом фестиваля являются слова: "Сделай свое открытие!". В них заключается смысл и цель мероприятия. Фестиваль призван вовлечь в научную деятельность детей с раннего возраста, заложить в них интерес и любовь к науке, воспитать новое поколение российских ученых.