Садовничий прогнозирует нехватку мест на лекции сооснователя Apple Возняка

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Ректор МГУ Виктор Садовничий ожидает ажиотаж в связи с лекцией сооснователя компании Apple Стива Возняка, поэтому вуз готовит дополнительные площадки для желающих ее посетить.

"Фестивали науки - это не только показ, но и лекции. Вот приедет Возняк. Думаю, будут десятки тысяч желающих послушать лекцию даже реально, а не дистанционно, мы даже сейчас меняем программу, думаем дать ему актовый зал, это 2,5 тысячи [мест], плюс [сделать] трансляцию в фойе актового зала, аудиториях близлежащих, это еще около семи тысяч. Вся страна захочет послушать удивительную лекцию Возняка", - отметил Садовничий во вторник на заседании оргкомитета всероссийского фестиваля науки.

Сооснователь компании Apple Стив Возняк прочтет открытую лекцию о технологиях и профессиях будущего 7 октября в рамках Всероссийского фестиваля науки "NAUKA 0+" в Фундаментальной библиотеке МГУ. Лекция пройдет в формате открытого диалога, где студенты российских вузов и гости фестиваля смогут задать вопросы и обсудить с Возняком такие темы, как искусственный интеллект, новые технологии, big data (большие данные) и профессии будущего.

Осенью 2017 года в 80 регионах России пройдет VII Всероссийский фестиваль науки, он откроется в Салехарде 30 сентября. Это один из самых масштабных социальных проектов в области популяризации науки, который проводится при поддержке Министерства образования и науки РФ, правительства Москвы и МГУ.