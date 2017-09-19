Садовничий прогнозирует нехватку мест на лекции сооснователя Apple Возняка

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Ректор МГУ Виктор Садовничий ожидает ажиотаж в связи с лекцией сооснователя компании Apple Стива Возняка, поэтому вуз готовит дополнительные площадки для желающих ее посетить.
"Фестивали науки - это не только показ, но и лекции. Вот приедет Возняк. Думаю, будут десятки тысяч желающих послушать лекцию даже реально, а не дистанционно, мы даже сейчас меняем программу, думаем дать ему актовый зал, это 2,5 тысячи [мест], плюс [сделать] трансляцию в фойе актового зала, аудиториях близлежащих, это еще около семи тысяч. Вся страна захочет послушать удивительную лекцию Возняка", - отметил Садовничий во вторник на заседании оргкомитета всероссийского фестиваля науки.
Сооснователь компании Apple Стив Возняк прочтет открытую лекцию о технологиях и профессиях будущего 7 октября в рамках Всероссийского фестиваля науки "NAUKA 0+" в Фундаментальной библиотеке МГУ. Лекция пройдет в формате открытого диалога, где студенты российских вузов и гости фестиваля смогут задать вопросы и обсудить с Возняком такие темы, как искусственный интеллект, новые технологии, big data (большие данные) и профессии будущего.
Осенью 2017 года в 80 регионах России пройдет VII Всероссийский фестиваль науки, он откроется в Салехарде 30 сентября. Это один из самых масштабных социальных проектов в области популяризации науки, который проводится при поддержке Министерства образования и науки РФ, правительства Москвы и МГУ.