Численность моржей на Земле Франца-Иосифа приблизилась к предпромысловой

АРХАНГЕЛЬСК, 19 сентября. /ТАСС/. Численность моржей (атлантический морж занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и Красную книгу России - прим. ТАСС) на архипелаге Земля Франца-Иосифа приблизилась к предпромысловому уровню. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора по научной работе национального парка "Русская Арктика" Мария Гаврило.

"Если взять численность прямых наблюдений на берегу, зная, что это не все лежбища существующие, взять пересчетный коэффициент шпицбергенский, то мы выходим на цифру 9-11 тысяч. <…> Скорее всего, в настоящий момент популяция на ЗФИ достигла своей предпромысловой численности", - сказала Гаврило.

Численность атлантических моржей значительно сократилась в результате зверобойного промысла XIX - начала XX веков. Учет животных на Земле Франца-Иосифа проводить сложно из-за большого количества островов (192) и труднодоступности архипелага. "Если взять сезон, когда мы посетили максимальное количество лежбищ, когда не было льдов и все они лежали на берегу, взять численность, увиденную в ходе прямых наблюдений - это будет ниже минимума. Мы наблюдали 3-3,5 тысячи голов прямым подсчетом, которые лежали на лежбищах", - пояснила исследователь.

Далее используется пересчетный коэффициент, который был выведен в результате работ на Шпицбергене. Он показывает, какое количество животных находится в воде на число тех, которые остаются на берегу. "И он больше единицы [то есть число животных в воде превышает количество находящихся на берегу]. Плюс мы посетили не все лежбища", - сказала Гаврило.

Еще один признак увеличения популяции - появление на Шпицбергене в последние годы самок с детенышами, что было нехарактерно. "Самцы и самки в разных местах - у них тенденция к гендерной сегрегации. И то, что популяция экспортирует животных, дает эмигрантов на Шпицбергенн, означает, что она растет", - сказала эксперт.

Атлантический морж

Морж атлантического подвида занесен в Красную книгу РФ и Международную Красную книгу. Север Баренцева моря населяют моржи восточно-атлантической группировки, распространенной от Шпицбергена до Новой Земли и юго-востока Баренцева моря. Земля Франца-Иосифа - район круглогодичного обитания моржей. Они встречаются на архипелаге повсеместно, но места концентраций и расположение лежбищ обуславливаются ледовой обстановкой, глубинами, характером дна и связанным с ними распределением донных сообществ.

Русская Арктика

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца- Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.