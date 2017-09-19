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Численность моржей на Земле Франца-Иосифа приблизилась к предпромысловой

Наука
19 сентября, 16:26 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 19, сентября. /ТАСС

В последние годы на Шпицбергене появились самки моржей с детенышами, что свидетельствует об увеличении популяции

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© Лев Федосеев/ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 19 сентября. /ТАСС/. Численность моржей (атлантический морж занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и Красную книгу России - прим. ТАСС) на архипелаге Земля Франца-Иосифа приблизилась к предпромысловому уровню. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора по научной работе национального парка "Русская Арктика" Мария Гаврило.

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"Если взять численность прямых наблюдений на берегу, зная, что это не все лежбища существующие, взять пересчетный коэффициент шпицбергенский, то мы выходим на цифру 9-11 тысяч. <…> Скорее всего, в настоящий момент популяция на ЗФИ достигла своей предпромысловой численности", - сказала Гаврило.

Численность атлантических моржей значительно сократилась в результате зверобойного промысла XIX - начала XX веков. Учет животных на Земле Франца-Иосифа проводить сложно из-за большого количества островов (192) и труднодоступности архипелага. "Если взять сезон, когда мы посетили максимальное количество лежбищ, когда не было льдов и все они лежали на берегу, взять численность, увиденную в ходе прямых наблюдений - это будет ниже минимума. Мы наблюдали 3-3,5 тысячи голов прямым подсчетом, которые лежали на лежбищах", - пояснила исследователь.

Далее используется пересчетный коэффициент, который был выведен в результате работ на Шпицбергене. Он показывает, какое количество животных находится в воде на число тех, которые остаются на берегу. "И он больше единицы [то есть число животных в воде превышает количество находящихся на берегу]. Плюс мы посетили не все лежбища", - сказала Гаврило.

Еще один признак увеличения популяции - появление на Шпицбергене в последние годы самок с детенышами, что было нехарактерно. "Самцы и самки в разных местах - у них тенденция к гендерной сегрегации. И то, что популяция экспортирует животных, дает эмигрантов на Шпицбергенн, означает, что она растет", - сказала эксперт.

Атлантический морж

Морж атлантического подвида занесен в Красную книгу РФ и Международную Красную книгу. Север Баренцева моря населяют моржи восточно-атлантической группировки, распространенной от Шпицбергена до Новой Земли и юго-востока Баренцева моря. Земля Франца-Иосифа - район круглогодичного обитания моржей. Они встречаются на архипелаге повсеместно, но места концентраций и расположение лежбищ обуславливаются ледовой обстановкой, глубинами, характером дна и связанным с ними распределением донных сообществ.

Русская Арктика

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца- Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.

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