Орнитологи выяснили, какие виды птиц могут поселиться в "Зарядье"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Орнитологи Зоологического музея МГУ насчитали 27 видов птиц, которые могут гнездиться или временно поселиться в парке "Зарядье". Об этом во вторник сообщает пресс-служба вуза.

"Подсчет проводился раз в неделю в весенне-летний период 2017 г. на территории парка "Зарядье" и в его окрестностях (в Ильинском сквере, на территории Воспитательного дома, в посадках вокруг храмов по ул. Варварке и в прилежащих дворах). За это время зарегистрированы 27 видов птиц. Из них 23 вида гнездятся или могут загнездиться в будущем, остальные виды отмечены на кочевках. Кроме того, возможны встречи еще четырех видов исключительно в зимний период", - говорится в сообщении.

За время исследования ученые в "Зарядье", помимо прочего, встретили или услышали голоса таких птиц, как садовая камышевка, зеленая пересмешка, черноголовая славка, зеленая пеночка, мухоловка-пеструшка, зарянка, соловей, большая синица, рябинник, зяблик, домовой воробей. Более того, в сентябре орнитологи обнаружили, что некоторые птицы вывели потомство на территории парка. Зимой же в "Зарядье" могут поселиться снегири, чижи, чечетки.

"Разнообразие птиц служит хорошим маркером благоприятного состояния окружающей среды. В будущем при наличии крупных деревьев, кустарниковых зарослей, разнотравного газона число видов птиц на территории парка может увеличиться", - говорит научный сотрудник Зоологического музея Ольга Волцит, слова которой приводятся в сообщении.

Орнитологи советуют зимой организовать в парке кормушки, чтобы некоторые птицы, например, синицы и воробьи, привыкнув получать корм в "Зарядье", устроили гнезда неподалеку. Тогда во время выкармливания птенцов эти пернатые будут собирать насекомых с растительности парка.