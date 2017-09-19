Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Орнитологи выяснили, какие виды птиц могут поселиться в "Зарядье"

Наука
19 сентября, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Исследователи насчитали 27 видов пернатых, которые могут поселиться в парке, и отметили, что разнообразие птиц служит хорошим маркером состояния окружающей среды

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Орнитологи Зоологического музея МГУ насчитали 27 видов птиц, которые могут гнездиться или временно поселиться в парке "Зарядье". Об этом во вторник сообщает пресс-служба вуза.

"Подсчет проводился раз в неделю в весенне-летний период 2017 г. на территории парка "Зарядье" и в его окрестностях (в Ильинском сквере, на территории Воспитательного дома, в посадках вокруг храмов по ул. Варварке и в прилежащих дворах). За это время зарегистрированы 27 видов птиц. Из них 23 вида гнездятся или могут загнездиться в будущем, остальные виды отмечены на кочевках. Кроме того, возможны встречи еще четырех видов исключительно в зимний период", - говорится в сообщении.

Смотрите также

Парк "Зарядье". Досье

За время исследования ученые в "Зарядье", помимо прочего, встретили или услышали голоса таких птиц, как садовая камышевка, зеленая пересмешка, черноголовая славка, зеленая пеночка, мухоловка-пеструшка, зарянка, соловей, большая синица, рябинник, зяблик, домовой воробей. Более того, в сентябре орнитологи обнаружили, что некоторые птицы вывели потомство на территории парка. Зимой же в "Зарядье" могут поселиться снегири, чижи, чечетки.

"Разнообразие птиц служит хорошим маркером благоприятного состояния окружающей среды. В будущем при наличии крупных деревьев, кустарниковых зарослей, разнотравного газона число видов птиц на территории парка может увеличиться", - говорит научный сотрудник Зоологического музея Ольга Волцит, слова которой приводятся в сообщении.

Орнитологи советуют зимой организовать в парке кормушки, чтобы некоторые птицы, например, синицы и воробьи, привыкнув получать корм в "Зарядье", устроили гнезда неподалеку. Тогда во время выкармливания птенцов эти пернатые будут собирать насекомых с растительности парка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
16
Сгорел не зря: лучшие кадры Cassini за годы его миссии
Новые фрагменты палеолитических рисунков
4
Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисунки
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВФЛА выразила соболезнования родным и близким погибшего ходока Иванова
2
Суд в Москве арестовал подозреваемого в убийстве спортсмена-ходока
3
"Сделаем ООН великой": как Трамп предлагает реформировать всемирную организацию
4
Тренер: ходок Иванов погиб от ножа пьяного мужчины, защищая девушек
5
В Минобороны опровергли сообщения о ракетном ударе по журналистам на учениях "Запад-2017"
6
Песков назвал вопросом двусторонних отношений кредит США для Украины
7
Путин призвал обеспечить независимость оборонных разработок от иностранных комплектующих
Темы дня
Новости партнеров
Реклама