Первую в России школу по биобанкингу организовали в Петербургском университете

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Сотрудники биобанка Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) организовали первую в РФ школу по созданию биобанков, обучение в которой прошли медики, биологи, фармацевты и представителей фармкомпаний из восьми субъектов РФ. Об этом сообщил во вторник ТАСС директор биобанка СПбГУ Андрей Глотов.

По его словам, в работе школы приняли участие специалисты из Петербурга, Москвы, Курска, Ростова, Белгорода, Владивостока. Их обучали работе с биологическим материалом, документами и оборудованием, обсудили с ними особенности российского законодательства, этические и правовые нормы, связанные с работой биобанков.

"Завершившаяся сегодня программа обучения включила лекции, практические занятия, ознакомительные экскурсии, обсуждение актуальных научных и клинических задач, работу с биологическим материалом, документами и оборудованием, дискуссии об этических и правовых нормах работы биобанков", - отметил он. По словам эксперта, "интерес был обоюдным". "Мы, обучая других, сумели взглянуть на свою работу со стороны, что очень полезно, коллеги ознакомились с результатами нашей работы", - сказал он.

По словам Глотова, в дальнейшем подобные школы СПбГУ будет организовать по одному-два раза в год. "Запросов поступает очень много. Это связано с бурным ростом работы по созданию современных биологических коллекций в разных регионах России", - отметил собеседник агентства.

Ресурсный центр "Центр Биобанк" Научного парка СПбГУ был создан в вузе на средства гранта Российского научного фонда (РНФ). Он начал работу в феврале 2016 года и на данный момент состоит из трех основных подразделений - одно из них занимается забором материала и консультирование пациентов, второе представляет собой хранилище материала, третье - генетическую лабораторию. Объем инвестиций при создании биобанка СПбГУ составил около 400 млн рублей.

Среди основных научных проектов, которые осуществляются биобанком - проект "Российские геномы", исследование наследственных заболеваний, совместное с Институтом экспериментальной медицины исследование микробиома и проекты в области спортивной медицины. По словам Глотова, у сотрудников биобанка есть интерес к организации совместного исследовательского проекта с Морским биобанком, открытым во Владивостоке в 2017 году.