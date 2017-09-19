Вильфанд: метеорологи научились прогнозировать явления, неизвестные науке еще 10 лет назад

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Новые методы исследований погоды и современное техническое оснащение позволяет метеорологам предсказывать погодные явления, которые 10 лет назад не были известны науке. Об этом сообщил во вторник директор ФГБУ "Гидрометцентр России" Роман Вильфанд на заседании Международного экспертного совета по сотрудничеству в Арктике в Санкт-Петербурге.

"Изменения погоды становятся все более экстремальными, и возникают события, которые сейчас называют взрывными процессами. Эти события возникают буквально за несколько часов, их иногда можно предсказать за сутки, иногда за несколько часов, а иногда за несколько десятков минут. Для того чтобы описывать их, нужны очень мощные ресурсы и исследования. Сейчас удается спрогнозировать события, которые еще 10-12 лет назад были неведомы для специалистов", - сказал глава Гидрометцентра.

В качестве примера он привел полярные циклоны в Арктике, которые представляют серьезную опасность для судоходства. "Мы хорошо знаем, что существуют тропические циклоны, но, оказывается, существуют и полярные циклоны, которые по масштабу примерно такие же, как тропические. Трудно представить, что в полярных регионах существует такая же мощь. Многие события, которые раньше были принципиально необъяснимы, сейчас становятся понятными, поскольку эти циклоны описаны, и специалисты научились их прогнозировать", - отметил Вильфанд.

Точное прогнозирование таких явлений, по мнению специалиста, сейчас особенно важно в связи с активным освоением Северного морского пути и с учетом общего потепления климата. По данным Гидрометцентра России, 2016 год стал самым теплым в Арктике за всю историю наблюдений за погодой с 1891 года. "Средняя годовая температура в районе Северной Земли была выше нормы на 8 градусов", - отметил Вильфанд.

Он подчеркнул, что с учетом предположения, что в летний период Арктика будет очищена ото льда, прогнозы о полярных циклонах и подобных опасных явлениях "становятся критически важными, потому что их неучет может привести к катастрофе".

Погода будет меняться быстрее

Как отметил Вильфанд, "тренд потепления приводит к тому, что увеличивается амплитуда, размах погодных явлений, это значит, что экстремальных событий становится больше, а нормальных условий погоды меньше".

Острее всего изменение климата чувствуется в полярных широтах. "В Арктике самое мощное проявление климата. Здесь не просто медленный тренд, а каскадный переход температуры за последние 25-30 лет", - отметил метеоролог.

Основная проблема, связанная с потеплением климата, по словам ученого, состоит в увеличении размаха колебаний погодных явлений, и в Арктике "экстремальные события" в погоде случаются чаще, чем в умеренных широтах.

"Для того чтобы адаптироваться к этому процессу, нужно прогнозировать эти резкие колебания. Стратегия, идеология прогнозирования погоды претерпевает очень серьезные изменения. Нужно быть готовыми, что погода будет меняться гораздо быстрее", - сказал руководитель Гидрометцентра России.

Он сообщил, что в декабре в рамках соглашения между правительством РФ и Всемирным банком в Гидрометцентре будет установлен суперкомпьютер, который позволит "в течение короткого времени решать все сложные задачи, необходимые для обеспечения безопасности в Арктике".