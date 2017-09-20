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Ямальские ученые дадут рекомендации по восстановлению загрязненного озера Ханто

Наука
20 сентября, 8:37 UTC+3

Исследователи Научного центра изучения Арктики отобрали 50 проб воды, донных отложений и живых организмов, на основании которых будут сделаны выводы о состоянии озера

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© Фото из архива Научного центра изучения Арктики

ТАСС, 20 сентября. Ученые отобрали пробы воды озера Ханто в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) для выявления химических загрязнений и разработки рекомендаций по восстановлению водоема. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Научного центра изучения Арктики.

"Завершилась экспедиция Научного центра изучения Арктики на озеро Ханто, где проводились комплексные исследования акватории водоема и его береговой зоны. Для получения гидрологических, гидробиологических и эколого-геохимических характеристик озера сотрудники сектора эколого-биологических исследований центра отобрали 50 проб воды, донных отложений и живых организмов на химико-биологический и химический анализы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что лабораторные исследования выявят химические загрязнения, в том числе тяжелыми металлами и токсическими веществами, покажут степень эвтрофикации (ухудшения качества воды из-за поступления органических веществ) водоема, то есть наличие веществ, приводящих к уменьшению кислорода в воде, истощению рыбных запасов и, как следствие, "старению" озера.

"Полученные результаты позволят охарактеризовать состояние озера, спрогнозировать его развитие, дать необходимые рекомендации по восстановлению водоема как зоны отдыха жителей Ноябрьска", - пояснил старший научных сотрудник сектора эколого-биологических исследований, кандидат биологических наук Александр Красненко.

Ханто - сточное озеро с вытекающей рекой Ханаяха. В его западной части оборудован искусственный пляж, однако купание в водоеме из-за большого уровня загрязнения воды было запрещено.

Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В настоящее время в его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований. 

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