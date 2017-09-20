Роботизированный буровой комплекс для Арктики могут создать в РФ к 2023 году

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Первый образец роботизированного комплекса для подводного бурения на шельфе Арктики может быть создан в России через пять-шесть лет. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный конструктор ЦКБ "Рубин" Евгений Торопов.
"На буровой комплекс [мы запланировали] пять-шесть лет. Это сроки создания действующих образцов, которые можно было бы показать оптимистам и особенно пессимистам. Когда создаешь такие вещи, на слово тебе мало кто верит", - сказал он.
Аванпроект роботизированного подводного бурового комплекса был разработан в рамках проекта "Айсберг", напомнил Торопов. Комплекс состоит из нескольких модулей - бурения, подготовки бурового раствора, очистки. "Все это объединено в единый подводный "город". Инструменты, трубы, расходные материалы, буровой раствор - все это применяется под водой в автоматическом режиме, проводится лишь удаленный мониторинг с берега", - отметил главный конструктор.
Центральный буровой модуль еще прорабатывается, его максимальная ширина - 13 метров, длина - порядка 40 м. Аванпроект бурового модуля и его основного оборудования подготовлен в сотрудничестве с "ОКБМ Африкантов".
"Также была построена достаточно объемная виртуальная имитационная модель, которая выполняет динамические расчеты процессов разрушения грунта, циркуляции бурового раствора, подачи отдельных инструментов, работы механизмов", - отметил Торопов.
Эту модель разработал Политехнический университет Петра Великого в Санкт-Петербурге и Курчатовский институт в Москве.