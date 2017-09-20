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Роботизированный буровой комплекс для Арктики могут создать в РФ к 2023 году

Наука
20 сентября, 10:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Комплекс будет состоять из нескольких модулей - бурения, подготовки бурового раствора, очистки

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Первый образец роботизированного комплекса для подводного бурения на шельфе Арктики может быть создан в России через пять-шесть лет. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный конструктор ЦКБ "Рубин" Евгений Торопов.

"На буровой комплекс [мы запланировали] пять-шесть лет. Это сроки создания действующих образцов, которые можно было бы показать оптимистам и особенно пессимистам. Когда создаешь такие вещи, на слово тебе мало кто верит", - сказал он.

Интервью

Евгений Торопов

Главный конструктор ЦКБ "Рубин": мы создаем подводный город для освоения богатств Арктики

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Аванпроект роботизированного подводного бурового комплекса был разработан в рамках проекта "Айсберг", напомнил Торопов. Комплекс состоит из нескольких модулей - бурения, подготовки бурового раствора, очистки. "Все это объединено в единый подводный "город". Инструменты, трубы, расходные материалы, буровой раствор - все это применяется под водой в автоматическом режиме, проводится лишь удаленный мониторинг с берега", - отметил главный конструктор.

Центральный буровой модуль еще прорабатывается, его максимальная ширина - 13 метров, длина - порядка 40 м. Аванпроект бурового модуля и его основного оборудования подготовлен в сотрудничестве с "ОКБМ Африкантов".

"Также была построена достаточно объемная виртуальная имитационная модель, которая выполняет динамические расчеты процессов разрушения грунта, циркуляции бурового раствора, подачи отдельных инструментов, работы механизмов", - отметил Торопов.

Эту модель разработал Политехнический университет Петра Великого в Санкт-Петербурге и Курчатовский институт в Москве.

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