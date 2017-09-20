Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший глава РАН Фортов выдвинут на пост академика-секретаря

Наука
20 сентября, 12:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Более двух тысяч членов академии должны будут проголосовать на Общем собрании

Поделиться
Материал из 1 страницы
Владимир Фортов

Владимир Фортов

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления Российской академии наук (РАН) выдвинуло кандидатуру бывшего главы организации Владимира Фортова на пост академика-секретаря. Об этом ТАСС в среду сообщил Фортов.

"Да, меня выдвинули", - сказал Фортов, отвечая на вопрос о том, может ли он занять пост академика-секретаря.

"По нашим правилам, отделение должно голосовать и принять решение, рекомендует или не рекомендует претендента. Потом это идет на Общее собрание. На Общем собрании голосуют все члены академии, их более двух тысяч, и это окончательный выбор", - добавил собеседник агентства.

Каждое отделение РАН в президиуме - органе управления академией - представляет академик-секретарь. Они избираются на Общем собрании РАН сроком на пять лет. Один и тот же человек не может занимать этот пост более двух сроков подряд. В настоящее время пост академика-секретаря отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления занимает физик Андрей Лагарьков.

Общее собрание РАН назначено на 25 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Реформа Академии наук
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
16
Сгорел не зря: лучшие кадры Cassini за годы его миссии
Новые фрагменты палеолитических рисунков
4
Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисунки
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РЖД запустили регулярное движение грузовых поездов в обход Украины
2
Юрист Пацев назвал "средневековьем" мошенничество британских паралимпийцев
3
СМИ: Мадуро назвал Трампа Гитлером после его речи в Генассамблее ООН
4
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
5
Владелец Бинбанка рассказал о причинах санации
6
Бинбанк обратился к ЦБ с просьбой рассмотреть возможность санации
7
Главный конструктор ЦКБ "Рубин": мы создаем подводный город для освоения богатств Арктики
Темы дня
Новости партнеров
Реклама