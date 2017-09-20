Бывший глава РАН Фортов выдвинут на пост академика-секретаря

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления Российской академии наук (РАН) выдвинуло кандидатуру бывшего главы организации Владимира Фортова на пост академика-секретаря. Об этом ТАСС в среду сообщил Фортов.

"Да, меня выдвинули", - сказал Фортов, отвечая на вопрос о том, может ли он занять пост академика-секретаря.

"По нашим правилам, отделение должно голосовать и принять решение, рекомендует или не рекомендует претендента. Потом это идет на Общее собрание. На Общем собрании голосуют все члены академии, их более двух тысяч, и это окончательный выбор", - добавил собеседник агентства.

Каждое отделение РАН в президиуме - органе управления академией - представляет академик-секретарь. Они избираются на Общем собрании РАН сроком на пять лет. Один и тот же человек не может занимать этот пост более двух сроков подряд. В настоящее время пост академика-секретаря отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления занимает физик Андрей Лагарьков.

Общее собрание РАН назначено на 25 сентября.