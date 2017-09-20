Ученые: Евразия может расколоться на две части через 20 млн лет

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НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Ученые из Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН и Новосибирского госуниверситета провели комплексное исследование рифтовой зоны Байкала и выяснили, что континент Евразия может расколоться на две части, а озеро превратиться в океан через 20 млн лет. Об этом сообщило в среду официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".
"Байкальская рифтовая зона - огромный раскол в земной коре - постепенно расширяется. Днища впадин углубляются на 3-4 мм в год, а горы вокруг озера растут со скоростью 5-6 мм в год. Если не изменится геодинамическая обстановка, через 20 миллионов лет самый большой континент снова разобьется на две части, а на месте Байкала появится новый океан", - говорится в сообщении.
Ученые проанализировали процессы накопления отложений во впадинах зоны и пришли к выводу, что 5-7 млн лет назад тектоническая активность в регионе резко возросла - горы начали ускоренно расти, а впадины проваливаться еще глубже. На основе проведенного анализа сделан прогноз о сроках разделения континента.
Подобное комплексное исследование Байкальской рифтовой зоны проведено впервые, отмечает издание. Ранее геологи изучали только отдельные ее части.
Работа опубликована в международном научном издании Gondwana Research.