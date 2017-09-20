В Подмосковье создадут первую в России установку для испытания уровня шума самолетов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области намерены выделить 2,5 млн рублей гранта ФГУП "Центральный Аэрогидродинамический институт им. профессора Жуковского" на создание первой в России установки для акустических экспериментов в авиации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области в среду.

"ФГУП "Центральный Аэрогидродинамический институт им. профессора Жуковского" будет выделен грант правительства Московской области в размере 2,5 млн руб. на реализацию проекта по разработке концепции акустической камеры в промышленной аэродинамической трубе Т-104 ЦАГИ", - сообщили в пресс-службе министерства.

Международные требования ИКАО к гражданской авиации включают в себя параграфы о снижении уровня шума на местности, в окрестностях аэропортов и внутри салонов летных средств, пояснили в мининвестиций области. Однако в России нет баз для акустических испытаний самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и авиационных двигателей, пояснил заместитель председателя правительства - министр инвестиций и инноваций области Денис Буцаев.

"Отечественные разработчики летательной техники вынуждены заказывать проведение аэроакустических испытаний объектов за рубежом", - процитировали его в пресс-службе ведомства.

Создание первой в России аэроакустической установки позволит развивать отечественную аэроакустику, заместить импортные технологии создания малошумной авиационной техники отечественными и ликвидировать разрыв качества отечественной авиации в сравнении с зарубежными аналогами, считают в ведомстве.