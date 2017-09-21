ММК и Курчатовский институт создали технологию производства металлопроката для Арктики

ЧЕЛЯБИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Коллектив авторов Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и специалисты Курчатовского института разработали технологию производства хладостойкого металлопроката, которая позволит выпускать сталь для изготовления любых конструктивных элементов для работы в арктических условиях. Об этом сообщило в четверг управление информации и общественных связей ММК.

"Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом первой премии международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2017 года. Межведомственной комиссией конкурса, сформированной из экспертов российского правительства и РАН, разработанная технология изготовления хладостойкого металлопроката, по ряду характеристик не имеющего аналогов в мире, признана лауреатом первой премии", - поясняет пресс-служба комбината.

Технология уже внедрена на производстве для выпуска листового проката, уточнили ТАСС в пресс-службе комбината. По данным предприятия, разработанная сталь соответствует требованиям европейского стандарта к хладостойкости и может применяться без ограничений в условиях Арктики для любых конструктивных элементов.

Исследования осуществлялись в рамках проекта по внедрению технологий производства хладостойкого металлопроката для ледокольного флота, морской и инженерной техники, эксплуатирующейся в Арктике. Проект направлен на освоение углеводородных ресурсов морского арктического шельфа, способствует круглогодичной эксплуатации Северного морского пути.