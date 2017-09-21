Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ММК и Курчатовский институт создали технологию производства металлопроката для Арктики

Наука
21 сентября, 13:41 UTC+3

По ряду характеристик разработанная технология не имеет аналогов в мире

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Коллектив авторов Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и специалисты Курчатовского института разработали технологию производства хладостойкого металлопроката, которая позволит выпускать сталь для изготовления любых конструктивных элементов для работы в арктических условиях. Об этом сообщило в четверг управление информации и общественных связей ММК.

"Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом первой премии международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2017 года. Межведомственной комиссией конкурса, сформированной из экспертов российского правительства и РАН, разработанная технология изготовления хладостойкого металлопроката, по ряду характеристик не имеющего аналогов в мире, признана лауреатом первой премии", - поясняет пресс-служба комбината.

Технология уже внедрена на производстве для выпуска листового проката, уточнили ТАСС в пресс-службе комбината. По данным предприятия, разработанная сталь соответствует требованиям европейского стандарта к хладостойкости и может применяться без ограничений в условиях Арктики для любых конструктивных элементов.

Исследования осуществлялись в рамках проекта по внедрению технологий производства хладостойкого металлопроката для ледокольного флота, морской и инженерной техники, эксплуатирующейся в Арктике. Проект направлен на освоение углеводородных ресурсов морского арктического шельфа, способствует круглогодичной эксплуатации Северного морского пути.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Фото
16
Сгорел не зря: лучшие кадры Cassini за годы его миссии
Новые фрагменты палеолитических рисунков
4
Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисунки
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: украинский суд впервые оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты в Крым
2
США предложили гражданам РФ получать американские визы в Киеве
3
Москва заявила Вашингтону о недопустимости обстрелов спецназа РФ боевиками оппозиции в САР
4
В Кремле не комментируют сообщения СМИ о возможной отставке Шанцева
5
ЦБ получит 75% в капитале Бинбанка
6
Совместная следственная группа подписала соглашение по MH17
7
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
Темы дня
Новости партнеров
Реклама