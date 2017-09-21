Ученые РФ впервые с 2002 года попали в прогноз потенциальных лауреатов Нобелевской премии

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Физик Рашид Сюняев и химик Георгий Шульпин стали первыми российскими учеными в истории прогнозов потенциальных лауреатов Нобелевской премии, которые с 2002 года ежегодно готовит компания Clarivate Analytics.

Об этом говорится в сообщении компании.

В список этого года вошли ученые из Дании, Германии, Греции, Индии, Японии, Нидерландов, России, Южной Кореи, Тайваня, Великобритании и США.

Рашид Сюняев - главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, директор Института астрофизики Общества им. Макса Планка (Германия), приглашенный профессор Института высших исследований в Принстоне (США). По мнению аналитиков, он может получить премию "за основополагающий вклад в наше понимание Вселенной, включая ее происхождение, процессы образования галактик, дисковую аккрецию на черные дыры и многие другие космологические явления". В 2017 году Сюняев получил госпремию РФ в области науки и технологий.

Георгий Шульпин - старший научный сотрудник Института химической физики им. Н. Н. Семенова РАН. Он может получить премию "за критически важный вклад в реакции C-H функционализации".

Прогнозы Clarivate Analytics составляются по цитируемости работ ученых в физике, физиологии и медицине, химии и экономике. Как отмечают в компании, за 15 лет 43 "лауреата по цитируемости" получили Нобелевские премии.