Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уникальные исследования орнаментов коренных народов Севера провели на Таймыре

Наука
22 сентября, 10:03 UTC+3 НОРИЛЬСК НОРИЛЬСК 22, сентября. /ТАСС

На территории Красноярского края проживают более 30 тыс. представителей малочисленных народов Севера: долганы, кето, нганасаны, ненцы, селькупы, чулымцы, эвенки, энцы

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОРИЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Загадки орнаментов коренных малочисленных народов Севера (КМНС) Красноярского края были исследованы в ходе этнографических экспедиций на Таймыре, их результатом станет выпуск уникального издания об узорах и фольклоре аборигенов. Об этом в пятницу ТАСС рассказала директор Таймырского дома народного творчества (Главный чум) Любовь Попова.

"В 2018 году планируем издание по материалам этнографических экспедиций. Подобного альбома еще никогда не было, исследований не было. Это будут не просто материалы об орнаментах этих народов, но и этнографические и фольклорные наблюдения. Изучили, что означают орнаменты, откуда они появились", - сказала Попова.

Она отметила, что каждый элемент национальных орнаментов северных народов имеет значение. Так, на спине одежды нганасан, самого древнего этноса Арктики, обязательно вышиты черные квадраты. Он обозначает бесконечность бытия народа. А у долган вечность бытия означает синий цвет, который наряду с красным, олицетворяющим представление о солнце, преобладают в орнаменте этого народа.

"Эти символы были еще у их первобытных предков и несли смысловую нагрузку. Я была потрясена - насколько традиционные узоры наполнены символами и насколько эти люди передавали образы орнаментом", - подчеркнула руководитель Главного чума.

На территории Красноярского края проживают представители восьми коренных малочисленных народов Севера: долганы, кето, нганасаны, ненцы, селькупы, чулымцы, эвенки, энцы. Их общая численность более 30 тыс. человек.

Таймырский Дом народного творчества - одно из старейших учреждений культуры Таймыра. Он был открыт 30 апреля 1963 года. Его деятельность направлена на обеспечение условий для сохранения и развития самобытной национальной культуры коренных малочисленных народов Таймыра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
16
Сгорел не зря: лучшие кадры Cassini за годы его миссии
Новые фрагменты палеолитических рисунков
4
Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисунки
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обсудил с Порошенко урегулирование ситуации на востоке Украины и реформы
2
Источник: состояние режиссера Мережко оценивается как средней тяжести
3
Facebook создает новые способы выявления попыток РФ через соцсеть повлиять на выборы в США
4
Минобороны РФ: с начала операции ВКС от ИГ освобождено почти 90% территории Сирии
5
Тиллерсон обвинил Россию в нарушении обязательств по договору о РСМД
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
"Локомотив" сложил полномочия: определились все участники 1/8 финала Кубка России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама