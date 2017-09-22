Уникальные исследования орнаментов коренных народов Севера провели на Таймыре

НОРИЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Загадки орнаментов коренных малочисленных народов Севера (КМНС) Красноярского края были исследованы в ходе этнографических экспедиций на Таймыре, их результатом станет выпуск уникального издания об узорах и фольклоре аборигенов. Об этом в пятницу ТАСС рассказала директор Таймырского дома народного творчества (Главный чум) Любовь Попова.

"В 2018 году планируем издание по материалам этнографических экспедиций. Подобного альбома еще никогда не было, исследований не было. Это будут не просто материалы об орнаментах этих народов, но и этнографические и фольклорные наблюдения. Изучили, что означают орнаменты, откуда они появились", - сказала Попова.

Она отметила, что каждый элемент национальных орнаментов северных народов имеет значение. Так, на спине одежды нганасан, самого древнего этноса Арктики, обязательно вышиты черные квадраты. Он обозначает бесконечность бытия народа. А у долган вечность бытия означает синий цвет, который наряду с красным, олицетворяющим представление о солнце, преобладают в орнаменте этого народа.

"Эти символы были еще у их первобытных предков и несли смысловую нагрузку. Я была потрясена - насколько традиционные узоры наполнены символами и насколько эти люди передавали образы орнаментом", - подчеркнула руководитель Главного чума.

На территории Красноярского края проживают представители восьми коренных малочисленных народов Севера: долганы, кето, нганасаны, ненцы, селькупы, чулымцы, эвенки, энцы. Их общая численность более 30 тыс. человек.

Таймырский Дом народного творчества - одно из старейших учреждений культуры Таймыра. Он был открыт 30 апреля 1963 года. Его деятельность направлена на обеспечение условий для сохранения и развития самобытной национальной культуры коренных малочисленных народов Таймыра.