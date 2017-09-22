Сверхлегкий самолет и электрическое шоу представят на фестивале наук в ЯНАО

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сверхлегкий самолет и другие образцы современной экспедиционной, спасательной и авиатехники представят на региональной площадке всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ в Салехарде в Ямало- Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом в пятницу сообщили в окружном департаменте по науке и инновациям.
"Фестиваль пройдет в Салехарде 30 сентября и 1 октября. Ямальцев ждут 2 тыс. квадратных метров интерактивного выставочного пространства, где будут демонстрироваться научные эксперименты, занимательная робототехника, электрическое... шоу. Также будет представлена современная авиа, экспедиционная и аварийно-спасательная техника", - говорится в сообщении.
В департаменте ТАСС пояснили, что, к примеру, жители округа смогут увидеть на выставке сверхлегкий самолет. "Свою программу представит и Тюменский государственный университет (ТюмГУ), они подготовили мастер-классы, интерактивные занятия с демонстрацией биохимических и химических опытов. Профессор кафедры органической и аналитической химии ТюмГУ Наталья Ларина выступит с научно- популярной лекцией "Чем мы дышим?", - пояснили там.
Кроме того, первого октября космонавт-испытатель Сергей Ревин представит госятям фестиваля презентацию "МКС. Перспективы пилотируемой космонавтики" и ответит на вопросы ямальцев.
Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ - один из самых масштабных российских проектов в области популяризации науки и технологии. На мероприятия фестиваля только в Москве приходит более 840 тыс. человек, по России - более 2 млн посетителей.
Неизменным девизом фестиваля являются слова: "Сделай свое открытие!" В них заключается смысл и цель мероприятия. Фестиваль призван вовлечь в научную деятельность детей с раннего возраста, заложить в них интерес и любовь к науке, воспитать новое поколение российских ученых.