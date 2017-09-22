Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Крыму открыли лабораторию по изучению дыхания под водой с помощью жидкости в легких

Наука
22 сентября, 10:52 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 22, сентября. /ТАСС

Ученые считают, что технологию будут применять для спасения людей с затонувших подводных судов или для лечения патологий легких у новорожденных

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Лаборатория по изучению дыхания под водой при помощи специальной жидкости в легких открылась в пятницу на базе Севастопольского госуниверситета.

По мнению ученых, эта технология может применяться для спасения людей с затонувших подводных судов или для лечения патологий легких у новорожденных, сообщает пресс-служба вуза.

Жидкостное дыхание - это дыхание с помощью хорошо растворяющей кислород жидкости, которую закачивают в легкие человека. Пока проводились лишь отдельные эксперименты подобных технологий.

"22 сентября 2017 года в Севастопольском государственном университете при содействии Фонда перспективных исследований РФ открылась научно-исследовательская лаборатория "Экспериментальные системы жизнеобеспечения биологических объектов". Основной задачей лаборатории является создание экспериментального оборудования для проведения исследований над техническими и биологическими объектами под большим давлением и проведение с его использованием исследований по жидкостному дыханию", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что при открытии лаборатории применялись наработки Научно-исследовательского института медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова, Института токсикологии Федерального медико-биологического агентства, Севастопольского государственного университета и ряда ведущих российских научно-исследовательских организаций.

В пресс-службе добавили, что создание лаборатории способствует внедрению инновационных технологий в процесс подготовки инженеров по направлению обучения "Биотехнические системы и технологии", открытому в Севастопольском госуниверситете с 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
16
Сгорел не зря: лучшие кадры Cassini за годы его миссии
Новые фрагменты палеолитических рисунков
4
Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисунки
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обсудил с Порошенко урегулирование ситуации на востоке Украины и реформы
2
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
3
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
4
Источник: состояние режиссера Мережко оценивается как средней тяжести
5
Гроза авторитетов: главные сенсации Кубка России по футболу
6
Источник: полиция освободила подозреваемого в нападении на оппозиционера Ляскина
7
Зарипов отклонил предложения нескольких клубов НХЛ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама