В Крыму открыли лабораторию по изучению дыхания под водой с помощью жидкости в легких

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Лаборатория по изучению дыхания под водой при помощи специальной жидкости в легких открылась в пятницу на базе Севастопольского госуниверситета.
По мнению ученых, эта технология может применяться для спасения людей с затонувших подводных судов или для лечения патологий легких у новорожденных, сообщает пресс-служба вуза.
Жидкостное дыхание - это дыхание с помощью хорошо растворяющей кислород жидкости, которую закачивают в легкие человека. Пока проводились лишь отдельные эксперименты подобных технологий.
"22 сентября 2017 года в Севастопольском государственном университете при содействии Фонда перспективных исследований РФ открылась научно-исследовательская лаборатория "Экспериментальные системы жизнеобеспечения биологических объектов". Основной задачей лаборатории является создание экспериментального оборудования для проведения исследований над техническими и биологическими объектами под большим давлением и проведение с его использованием исследований по жидкостному дыханию", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что при открытии лаборатории применялись наработки Научно-исследовательского института медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова, Института токсикологии Федерального медико-биологического агентства, Севастопольского государственного университета и ряда ведущих российских научно-исследовательских организаций.
В пресс-службе добавили, что создание лаборатории способствует внедрению инновационных технологий в процесс подготовки инженеров по направлению обучения "Биотехнические системы и технологии", открытому в Севастопольском госуниверситете с 2017 года.