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Алферов: зарубежные ученые не должны руководить совместными научными проектами в России

Наука
22 сентября, 12:49 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, сентября. /ТАСС

По Нобелевского лауреата, в РФ по-прежнему много талантливых людей и есть основа для партнерства на другом уровне

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Нобелевский лауреат, вице-президент РАН Жорес Алферов считает неправильной практику приглашения видных зарубежных ученых для руководства совместными научными проектами в России и настаивает на партнерских отношениях. Об этом он сообщил в пятницу в интервью ТАСС.

"Лично я считаю абсолютно неправильной такую практику, когда мы приглашаем видных зарубежных ученых, платим им большие деньги и организуем такие проекты под их руководством. У нас по-прежнему много талантливых людей, и есть основа для партнерства на другом уровне", - сказал Алферов.

По его словам, российские научные учреждения не возражают против приглашения зарубежных ученых, поскольку по соглашению обычно российский институт получает дополнительное финансирование. "Но это плохо, это не нужно делать", - подчеркнул Алферов.

При этом нобелевский лауреат выступает за необходимость тесного сотрудничества с зарубежными коллегами. "Это важная составляющая работы РАН - взаимодействие с ведущими зарубежными академиями. Прежде всего, с Национальной академией наук США, Лондонским королевским обществом, с академиями наук Франции и Германии, в том числе с их обществами, которые пришли на смену академиям. Это обязательно", - отметил собеседник агентства.

По мнению Алферова, большую роль в налаживании международного сотрудничества может сыграть гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников, выдвинутый на пост главы РАН. "Мне известно, что его хорошо знают в Германии, во Франции. И там, где его узнают, он получает большой авторитет", - отметил ученый.

В целом, по словам Алферова, новому президенту РАН вместе с руководством РФ предстоит решить главную проблему - востребованность науки экономикой. "Сегодня руководство страны понимает, что без собственной микро- и наноэлектроники нам не жить и что это направление нужно развивать. Одновременно необходимо вести и перспективные научные исследования, которые будут определять будущее в этой области, и их технологическую реализацию", - сказал Алферов, назвав эти направления материальной базой для цифровизации экономики.

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Персоны
Алфёров, Жорес Иванович Красников, Геннадий Яковлевич
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