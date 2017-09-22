Что нужно знать о выборах президента Российской академии наук

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) назначила на 25 сентября общее собрание в Москве, где во второй раз в этом году попытается выбрать президента.

На этот пост претендуют пять академиков: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев. Для победы на выборах необходимо набрать простое большинство голосов, то есть 50% плюс один или более голосов.

В понедельник, 25 сентября, участники собрания выслушают всех кандидатов и публично обсудят их кандидатуры и программы. Тайное голосование начнется во вторник в 10 утра, а его итоги планируют подвести в тот же день на вечернем заседании.

Почему выборы перенесли

Первоначально выборы президента РАН должны были состояться в конце марта 2017 года. Однако в первый день собрания все три кандидата - Владимир Фортов, возглавлявший тогда академию, биофизик Александр Макаров и специалист в области лазерной физики Владислав Панченко - неожиданно сняли свои кандидатуры. Макаров и Панченко заявили, что процедура выдвижения кандидатов, обсуждения их программ и проведения самих выборов прописана недостаточно четко. Фортов же отметил, что в такой ситуации не может быть безальтернативным кандидатом.

В итоге мартовское собрание РАН решило перенести выборы на полгода и попросило правительство продлить на этот срок полномочия Фортова, который, однако, от этого отказался. Решением правительства академию временно возглавил один из ее вице-президентов, математик Валерий Козлов, который вместе с президиумом разрабатывал изменения в процедуру выборов.

Как проходит голосование

Общее собрание РАН утверждает счетную комиссию, состав которой формирует президиум академии.

Эта счетная комиссия организует процедуру тайного голосования и подводит его итоги. Члены комиссии проверяют ящики для голосования, а ее председатель опечатывает их. Бюллетени, подписанные председателем комиссии или его заместителем, выдаются под личную подпись по спискам членам РАН, прибывшим на собрание. После окончания голосования ящики вскрываются, голоса подсчитываются вручную, и комиссия представляет собранию итоги.

В бюллетене кандидаты будут впервые перечислены в алфавитном порядке (раньше первым шел кандидат, рекомендованный президиумом академии). Каждый участник общего собрания может проголосовать за одного кандидата. Если по итогам первого тура голосования ни один кандидат не наберет достаточного количества голосов, проводятся второй и при необходимости третий туры. Если же президента не удается избрать после трех туров, назначаются новые выборы.

Кандидаты и их сторонники

По уставу РАН, президентом может стать только академик (а не член-корреспондент), срок его полномочий составляет пять лет. Избранный президент утверждается в должности президентом России, одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

По новым правилам, принятым после мартовского собрания, выдвигать кандидатов могут не только отделения академии, но и инициативные группы не менее 50 академиков и членов- корреспондентов РАН. Больше всего голосов членов РАН при выдвижении собрали Александр Сергеев и Владислав Панченко (238 и 153 соответственно).

Самое крупное региональное отделение РАН, Сибирское, решением президиума выдвинуло в президенты Геннадия Красникова. Дальневосточное отделение РАН также поддержало Красникова, а Уральское отделение выдвинуло Сергеева. Так называемый "Клуб 1 июля" (неформальное сообщество академиков, членкоров и профессоров РАН) поддержал Сергеева и Нигматулина. Общество научных работников, как и профсоюз РАН, не поддерживало ни одного из кандидатов.

С нынешнего года кандидатуры претендентов на пост главы академии согласовывает правительство. В конце августа кабмин представил свой список, не согласовав две кандидатуры из семи: проректора Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Алексея Хохлова и экс-главу комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям, директора Института экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения РАН Валерия Черешнева. Хохлов на пресс-конференции в середине сентября призвал своих сторонников голосовать за Александра Сергеева, Черешнев пока не заявлял о поддержке того или иного кандидата.

Проблема кворума

Для того, чтобы выбрать президента РАН и принять другие решения, общему собранию необходим кворум. Согласно уставу РАН, общее собрание членов академии правомочно, то есть имеет кворум, если в нем приняли участие более половины членов академии.

"Если кворум не соберется, то это будет очень плохо для академии. Тогда будут уже убедительно звучать голоса, что академия уже фактически отжила свое время. Это будет очень плохо", - сказал ТАСС член "Клуба 1 июля", академик Владимир Захаров.

По его словам, мартовский срыв голосования произвел на членов академии "очень тяжелое впечатление". "Я хорошо помню, был полный зал, все горячо обсуждали, были готовы, и вот тебе раз - отказались", - сказал Захаров.

Академик Геннадий Месяц усомнился в том, что повторные выборы действительно могут быть сорваны из-за отсутствия кворума.

"У меня все же ощущение, что не до такой степени изменилась академия, чтобы даже предположения такие делать. Я не предполагаю такого, все равно будут [выборы]. У нас были выборы, были трудности, до 10 вечера заседали - ну и ладно, бывает", - сказал ТАСС Месяц.

Подробнее о выборах президента РАН, истории академии и позициях кандидатов читайте в спецпроекте научно-популярного портала "Чердак".