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Вице-президент "Сколково": РФ может быть лидером в цифровом анализе медицинских снимков

Наука
22 сентября, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

По словам Кирилла Каема, в России уже есть диагносты, которые работают с искусственным интеллектом в области распознавания изображения и "достаточно далеко в этом продвинулись"

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Россия может стать одним из мировых лидеров в сфере цифрового анализа медицинских снимков с использованием искусственного интеллекта. Как рассказал в интервью ТАСС вице-президент фонда "Сколково", исполнительный директор кластера биомедицинских технологий Кирилл Каем, это позволит точнее и раньше диагностировать туберкулез и раковые опухоли.

Интервью

Вице-президент, исполнительный директор кластера биомедицинских технологий фонда "Сколково" Кирилл Каем

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"Мы уже имеем достаточно большую материальную базу отсканированных медицинских изображений, например, магнитно-резонансная (МРТ) или компьютерная (КТ) томография, у нас есть замечательные врачи радиодиагносты. Но количество этих экспертных центров ограничено, зачастую в отдаленных регионах, где не хватает квалифицированного персонала, врачи могут делать ошибки, пропускать тревожные сигналы в медицинских изображениях, которые говорят о том или ином заболевании", - отметил он.

"Российские разработчики, которые работают с искусственным интеллектом в области распознавания изображения, уже достаточно далеко в этом продвинулись. К примеру, сколковские стартапы занимают первые места в соревнованиях, которые проводят Google и международные независимые организации", - подчеркнул Каем. "Если мы сложим вместе эти две компетенции, мы действительно серьезно повлияем на пропущенные диагнозы по туберкулезу или онкологии. Такого рода разработки есть, они активно ведутся, но мы можем успеть стать законодателями моды в этом тренде", - указал вице-президент фонда "Сколково".

"Изображения с указанием атипичных клеток вводятся в компьютер, нейросеть их анализирует и учится в будущем сама определять подобного рода атипичные клетки, чтобы давать советы врачу. Это серьезно уменьшит объем врачебных ошибок и повысит точность диагнозов", - резюмировал он.

Полный текст интервью с вице-президентом фонда "Сколково" читайте на сайте ТАСС.

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