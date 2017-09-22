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Европейские ученые поставили под сомнение эффективность гомеопатии

Наука
22 сентября, 15:02 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 22, сентября. /ТАСС

По их мнению, эффект от гомеопатии сопоставим с эффектом плацебо

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. В спор об эффективности гомеопатии как альтернативного способа лечения вмешались европейские ученые.

Совет европейских академий наук, объединяющий специалистов из академий стран-членов Европейского союза, не только поставил под сомнение эффективность гомеопатических препаратов, но также отметил вред от их рекламы и распространения, говорится в докладе, размещенном на сайте организации.

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Документ основан на результатах проведенных ранее исследований, научных трудах, опубликованных авторитетными организациями, и парламентских отчетов стран-членов ЕС. "На сегодняшний день нет известных науке заболеваний, при лечении которых можно было бы смело утверждать, что эффективность гомеопатических препаратов выше, чем при применении плацебо", - говорится в докладе.

Ученые отмечают, что "использование гомеопатических средств пациентом может препятствовать поиску более подходящего медицинского лечения, опирающегося на доказательную базу". По их мнению, использование и продвижение гомеопатии подрывает доверие людей к доказательной медицине.

В этой же связи Совет европейских академий наук выступил с рекомендациями странам - членам Евросоюза относительно рекламы и продажи гомеопатических препаратов. Отмечается, что национальные организации здравоохранения не должны субсидировать производителей гомеопатических средств и покрывать расходы на препараты, пока не будет научно доказана их эффективность и безопасность. Ученые рекомендуют снабжать любые гомеопатические средства описанием состава, действующих веществ и их концентраций в препарате.

Позиция РАН

В России в начале февраля комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований обнародовала меморандум "О лженаучности гомеопатии", в котором говорится, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований.

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Этот вывод опирается на анализ публикаций в научных изданиях, отчетов о клинических исследованиях, их обобщений и систематических обзоров. Комиссия сделала вывод, что применение гомеопатии в медицине "противоречит основным целям отечественного здравоохранения и должно встречать организованное государственное противодействие".

Над меморандумом долгое время работала организованная силами комиссии специальная экспертная группа в составе 34 видных представителей российских научных кругов. В экспертном документе даны конкретные рекомендации как государственным органам (Минздраву РФ, Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, Федеральной антимонопольной службе и т.д), так и коммерческим компаниям (страховым обществам, аптекам), а также врачам и потенциальным пациентам. 

О гомеопатии

Гомеопатия - вид альтернативной медицины, основные методы которой были сформулированы в XVIII веке немецким врачом Самуэлем Ганеманом. Его суть - применение растворов, содержащих сверхмалые дозы действующего вещества, вызывающего, по мнению врачей-гомеопатов, у здоровых людей симптомы, подобные симптомам болезни.

Дискуссии о действенности и научности гомеопатической медицины начались при жизни ее создателя и продолжаются до сих пор. 

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