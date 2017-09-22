Археологи нашли старинную кузницу и 400 предметов быта на месте строящейся дороги в Туле

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ТУЛА, 22 сентября. /ТАСС/. Археологи во время раскопок на месте строительства автодороги в Туле обнаружили поселение 17-18 веков с кузнечной мастерской, рассказал ТАСС в пятницу руководитель раскопок Степан Уваркин.
"Мы проводим исследования на территории строительства автомобильной дороги в Пролетарском округе Тулы. Обнаружили порядка 400 предметов быта и 167 археологически ценных объектов 17-18 веков, наибольший интерес представляет кузнечная мастерская. Сохранились остатки печи из известняковых плит, в ее основании - отверстие, в которые вставлялись меха для раздувания огня", - сказал он.
По словам Уваркина, "в самой печи и на территории мастерской найдено множество нательных крестиков, можно предположить, что поселение относилось к одному из тульских монастырей, а кузнец изготавливал, в том числе церковную утварь".
Раскопки проводятся на участке около 8 тыс. квадратных метров вблизи нового жилого комплекса, по мнению археологов, эта территория ранее не входила в городскую черту.
"Нами обнаружены элементы построек - остатки фундаментов 20 домов, хозяйственных помещений, фрагменты изгородей, и уже сейчас можно говорить, что это было достаточно крупное поселение. Здесь найдены в разной степени сохранности посуда, пряслица от ткацких станков, мельничные жернова. Незначительная часть предметов относится к более раннему периоду - 16 веку", - отметил руководитель раскопок.
По мнению археолога, на исследование найденного и обработку результатов понадобится от года до трех лет. "После этого мы передадим предметы в фонды одного из тульских музеев. Пока рассматриваются два варианта - музей- заповедник "Куликово поле" или областной краеведческий музей", - отметил Уваркин.
Археологические разведки и раскопки, согласно федеральному законодательству, выполняются перед строительством и реконструкцией зданий и сооружений на земельных участках, которые имеют особое историко- культурное значение. Тула основана в 1146 году, является одним из старейших городов России.