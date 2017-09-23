До конца года на Дальнем Востоке создадут 10 станций для изучения тигров

ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /ТАСС/. Первые научно-природоохранные станции для изучения популяции амурских тигров откроются на Дальнем Востоке до конца 2017 года. Они будут представлять комплекс строений, который позволит проживать в нем группе сотрудников разного профиля из 10 человек, рассказал ТАСС накануне празднования традиционного экологического праздника "День тигра" директор Дальневосточного филиала АНО "Центр "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

"Я думаю, что до конца года 10 подобных станций, которые расположены по территории (Приморского) края на расстоянии 200 км друг от друга, позволят усилить работу охотнадзора и других силовых структур, так как эти станции также будут активно использоваться подразделениями Росгвардии, полиции, лесного надзора. При этом станции сознательно расположены в частях ареала, где достаточно неблагополучная ситуация с тигром", - отметил Арамилев.

По его словам, сеть таких станций позволит установить наблюдение за 75% территории, на которой обитают тигры, но которая сегодня не входит в структуру особо-охраняемых территорий. "Практически научная природоохранная станция - это комплекс строений, состоящий из дома, который позволяет автономно проживать группе сотрудников до 10 человек, гаража, где находится техника необходимая для работы, и бани",- отмечает эколог.

По словам Арамилева, главная цель создания таких станций - за пять лет превратить территории с низкой численностью тигров в места с высоким распространением этих хищников.

Оптимальное число - 700

Сегодня, по данным учетов тигров, популяция этого хищника на Дальнем Востоке стабильная и находится в пределах 550 особей. Амурские тигры живут не только в Приморье и Хабаровском крае, но и в Амурской области, Еврейской автономии и в Китае. "При этом мы понимаем, что тигр - тропическая кошка, и суровые условия Дальнего востока России, где тигру приходится жить в глубоких снегах и при отрицательных температурах, достаточно неблагоприятные, и здесь никогда не будет большого количества тигров, не будет той плотности, которая, скажем, есть в Индии у другого подвида тигра. Наши северные леса не могут обеспечить обильную кормовую базу для копытных животных", - пояснил Арамилев.

По его словам, ученые подсчитали, что дальневосточная тайга в настоящее время может прокормить от 800 до 1000 особей амурских тигров. "Мы же считаем, что 700 особей - это как раз тот оптимум, который позволит популяции находиться не в прямой опасности. Тем не менее, стоит констатировать, что тигр всегда будет требовать к себе внимания. И все должны понимать, что тигра невозможно охранять без копытных животных, а копытных животных невозможно сохранить без леса. А в совокупности это все связано с местным населением. Поэтому охрана тигра - это достижение баланса между людьми и дикой природой", - подчеркнул Арамилев.

Старые и новые угрозы

Сегодня благополучию тигров на Дальнем Востоке по-прежнему угрожает целый ряд факторов. И главной проблемой остается браконьерство. Причем речь идет не только об уничтожении самих хищников, а, прежде всего, об уменьшении их кормовой базы - копытных животных.

"Да, в 2013 году был серьезный сдвиг в связи с изменениями в уголовном кодексе, которые позволили усилить борьбу с браконьерством. Но, как показала практика, есть определенные аспекты, которые нужно менять в действующем законодательстве. То же самое в отношении браконьерства на объекты кормовой базы амурского тигра. Нужно менять сам подход в плане того, чтобы не было возможности торговать незаконно добытым мясом. Браконьеры, которые убивают копытных животных на продажу, наносят значительно больший урон, чем те, которые используют мясо для личного потребления",- отмечает Арамилев.

Появились и новые угрозы. В частности, считает эколог, выдача земли по программе "дальневосточного гектара" в лесных массивах, особенно в охотничьих угодьях, несет за собой потенциальную угрозу для редких хищников. "Это источники пожаров, конфликт с тигром, угроза заноса опасных заболеваний для диких копытных животных от сельскохозяйственных", - отметил Арамилев.

Еще одной новой опасностью для благополучия тигров может стать африканская чума свиней. "Существует ошибочное мнение, что единственный способ борьбы с ней - это уничтожение дикого кабана, что приведет, как мы понимаем, к краху всех усилий по сохранению тигра (кабан - главный источник пропитания амурских тигров). На самом деле дикие кабаны не представляют угрозы для свинокомплексов, и уничтожать их бессмысленно", - отметил эколог.

День Тигра

День тигра в Приморье отмечается в этом году 23 и 24 сентября. Идею праздника 18 лет назад предложил приморский писатель и охотовед Владимир Тройнин. С 2000 года благодаря сотрудничеству общественных природоохранных организаций (фонда "Феникс", Всемирного фонда дикой природы, Общества сохранения диких животных, Международного фонда защиты животных и других) этот праздник стал ежегодным. Цель праздника - привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра.

В этом году программа праздника рассчитана на два дня. На эти дни запланированы открытие памятника сотрудникам охотнадзора, международный марафон и традиционное карнавальное шествие, которое в этом году покажут в прямом эфире.