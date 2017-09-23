Telegraph: с 15-месячного возраста дети копируют поведение и привычки родителей

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Родители, которые сдаются перед любыми трудностями, склонны передавать эту черту своим детям. И, как сообщает газета Daily Telegraph, дело не в наследственности: младенцы в буквальном смысле "впитывают" определенные образцы поведения других людей и берут пример в первую очередь с родителей.

Это подтверждают результаты нового исследования ученых Массачусетского технологического института, опубликованные в журнале Science. Выяснилось, что дети в возрасте от 15 месяцев копируют поведение родителей, в том числе и привычку избегать трудностей или, наоборот, преодолевать их.

В ходе эксперимента малыши были разделены на три группы. В каждой из них они наблюдали за тем, как три взрослых человека пытаются выполнить определенную задачу - открыть контейнер или снять игрушку с брелока. В первой группе задание было выполнено за 30 секунд, а во второй - в течение 10 секунд. В третьей же группе попыток довести дело до конца не было вовсе. Впоследствии малыши должны были нажатием кнопки привести в действие игрушечную музыкальную шкатулку, которая была отключена. В результате, те дети, которые видели упорство и последующий успех взрослых, провели в попытках включить шкатулку больше времени, чем те, кто был во второй или третьей группе.

По словам, профессора Лукаса Батлера, эксперта по человеческому развитию в Университете Мэриленда, важно, чтобы ребенок видел упорство в действиях взрослых (например, в ситуации с контейнером). Он также добавил, новый эксперимент позволил малышам сделать для себя вывод о подлинной ценности вознаграждения в результате напряженной работы.

Специалист считает, что эксперименты могут послужить основой для разработки комплексов упражнений в детских садах с целью развивать такие качества, как целеустремленность и настойчивость у маленьких детей.