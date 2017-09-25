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Ученые собрали образцы почвы Ямала для изучения климата, который был 50 тыс. лет назад

Наука
25 сентября, 9:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Собранные образцы будут распределены по вузам Мексики, Польши и России

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© Пресс-служба ТИУ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Ученые Тюменского индустриального университета (ТИУ) совместно с коллегами из Мексики, Польши и Израиля собрали образцы почвы во время экспедиции на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Исследование позволит узнать, какой климат был 40-50 тыс. лет назад, сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.

"Первые результаты международной палеоэкологической экспедиции уже оправдывают ожидания ученых. Найдены древние почвы, информирующие о том, какой был климат, экосистемы, растительность 40-50 тыс. лет назад. Разрешен и вопрос о глобальном потеплении. Такой теплый климат, как сейчас, был 120 тыс. лет назад, а 20 тыс. лет назад в районе реки Таз наблюдалась мощная мерзлота", - отметили в вузе.

В пресс-службе пояснили, что экспедиция стала частью стратегического проекта "Повышение эффективности освоения Арктической зоны РФ", который реализуется в ТИУ в рамках программы развития опорного вуза. "Она проходила на территории Надымского и Тазовского районов с целью изучения окружающей среды, ее палеоэкологического развития и выявления трендов прогнозируемых явлений. Ученые отправились на Ямал в поисках свидетельств, подтверждающих гипотезу безледникового развития Западной Сибири", - уточнили в пресс-службе.

По словам ученых, собранные образцы будут распределены по вузам Мексики, Польши и России. "Это совершенно необходимая база для развития прогнозов в будущем. Например, мы можем предсказать, к каким экологическим последствиям приведет глобальное потепление, мы ищем какие- то признаки в древних почвах, отложениях. Такие данные уже получены в самых разных точках, но север Западной Сибири в этом отношении до сих пор не до конца исследован", - приводит пресс-служба слова преподавателя института геологии Национального автономного университета Мексики Сергея Седова.

Также в пресс-службе отметили, что специалисты выявили еще одно интересное явление, связанное с сейсмической активностью. "Северный Ледовитый океан - молодой, раскрывающийся, там знаменитый подводный океанический хребет Гаккеля, от которого идет зона расширения, и эта зона давлением направлена на Западную Сибирь. Идут блоковые передвижения земной коры, и скорость довольно приличная - 3-4 мм в год, 4-5 баллов сейсмичности я вам здесь гарантирую. Это нужно учитывать при строительных работах", - уточнил ведущий научный сотрудник стратегического проекта ТИУ Владимир Шейнкман.

ТИУ был основан в 2015 году после слияния двух крупнейших технических вузов региона. Программа опорного университета ориентирована на новую индустриализацию.

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