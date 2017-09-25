Ученые: студенты с высокой самооценкой получают более высокие баллы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Студенты с высокой самооценкой получают баллы выше, чем их менее уверенные в себе однокурсники с тем же уровнем знаний. К такому выводу пришли авторы соответствующего исследования профессор департамента прикладной экономики НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ) Анатолий Пересецкий и профессор Амстердамского свободного университета Ян Магнус.

"Результаты проведенного исследования показали, что при одинаковых успехах в учебе те учащиеся, которые рассчитывают на более высокие баллы, в реальности их получают. То есть исследование опровергает тезис о том, что уверенные в хороших результатах студенты хуже учатся. На фоне высоких ожиданий у студентов выше амбиции, боевой настрой, настойчивость и, как следствие, вероятность успеха", - сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Института образования НИУ ВШЭ.

В исследовании приняли участие около 600 студентов-второкурсников, обучавшиеся в период с 2011 по 2015 годы в Международном институте экономики и финансов (МИЭФ) НИУ ВШЭ. В течение первого и второго года обучения студенты института проходят обязательные курсы "Статистика-1" и "Статистика-2". В ходе обучения на программе "Статистика-2" слушатели сдают три письменных экзамена - в октябре, декабре и марте. Исследователи опрашивали респондентов в перерывах на предмет того, на какие оценки они рассчитывают.