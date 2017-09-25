Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые: студенты с высокой самооценкой получают более высокие баллы

Наука
25 сентября, 9:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Исследователи поясняют, что на фоне высоких ожиданий у студентов выше амбиции, они более настойчивы

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Студенты с высокой самооценкой получают баллы выше, чем их менее уверенные в себе однокурсники с тем же уровнем знаний. К такому выводу пришли авторы соответствующего исследования профессор департамента прикладной экономики НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ) Анатолий Пересецкий и профессор Амстердамского свободного университета Ян Магнус.

"Результаты проведенного исследования показали, что при одинаковых успехах в учебе те учащиеся, которые рассчитывают на более высокие баллы, в реальности их получают. То есть исследование опровергает тезис о том, что уверенные в хороших результатах студенты хуже учатся. На фоне высоких ожиданий у студентов выше амбиции, боевой настрой, настойчивость и, как следствие, вероятность успеха", - сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Института образования НИУ ВШЭ.

В исследовании приняли участие около 600 студентов-второкурсников, обучавшиеся в период с 2011 по 2015 годы в Международном институте экономики и финансов (МИЭФ) НИУ ВШЭ. В течение первого и второго года обучения студенты института проходят обязательные курсы "Статистика-1" и "Статистика-2". В ходе обучения на программе "Статистика-2" слушатели сдают три письменных экзамена - в октябре, декабре и марте. Исследователи опрашивали респондентов в перерывах на предмет того, на какие оценки они рассчитывают.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Нидерланды
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
16
Сгорел не зря: лучшие кадры Cassini за годы его миссии
Новые фрагменты палеолитических рисунков
4
Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисунки
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Центр Келдыша разработал новый электроракетный двигатель
2
Конец "большой коалиции" и крайне правые в Бундестаге
3
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
4
Пять человек погибли, двое пострадали в ДТП в Курской области
5
Качиньский считает, что Германия не может отказать Польше в выплате репараций
6
Денис Мацуев: из авантюры вышел толк
7
В Приморье вспоминают погибшего в Сирии генерала Асапова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама