И. о. главы РАН: общее собрание академии имеет кворум

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Общее собрание Российской академии наук (РАН), открывшееся в понедельник, имеет кворум.
Об этом сообщил исполняющий обязанности президента РАН Валерий Козлов.
Согласно уставу РАН, общее собрание членов академии правомочно, то есть имеет кворум, если в нем приняли участие более половины членов академии. Таким образом, собрание сможет избрать нового президента организации.
На пост президента РАН претендуют пять академиков: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев. Для победы на выборах необходимо набрать простое большинство голосов, то есть 50% плюс один или более голосов.