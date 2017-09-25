И. о. главы РАН: общее собрание академии имеет кворум

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Общее собрание Российской академии наук (РАН), открывшееся в понедельник, имеет кворум.

Об этом сообщил исполняющий обязанности президента РАН Валерий Козлов.

Согласно уставу РАН, общее собрание членов академии правомочно, то есть имеет кворум, если в нем приняли участие более половины членов академии. Таким образом, собрание сможет избрать нового президента организации.

На пост президента РАН претендуют пять академиков: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев. Для победы на выборах необходимо набрать простое большинство голосов, то есть 50% плюс один или более голосов.