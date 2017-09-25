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И. о. главы РАН: общее собрание академии имеет кворум

Наука
25 сентября, 10:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Таким образом, собрание сможет избрать нового президента академии. На пост претендуют пять кандидатов

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Исполняющий обязанности президента РАН, вице-президент академии Валерий Козлов

Исполняющий обязанности президента РАН, вице-президент академии Валерий Козлов

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Общее собрание Российской академии наук (РАН), открывшееся в понедельник, имеет кворум.

Об этом сообщил исполняющий обязанности президента РАН Валерий Козлов.

Согласно уставу РАН, общее собрание членов академии правомочно, то есть имеет кворум, если в нем приняли участие более половины членов академии. Таким образом, собрание сможет избрать нового президента организации.

На пост президента РАН претендуют пять академиков: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев. Для победы на выборах необходимо набрать простое большинство голосов, то есть 50% плюс один или более голосов.

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Темы
Выборы президента РАН Ситуация вокруг выборов главы РАН
Персоны
Козлов, Валерий Васильевич Каблов, Евгений Николаевич Панченко, Владислав Яковлевич Сергеев, Александр Михайлович Красников, Геннадий Яковлевич Нигматулин, Роберт Искандрович
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